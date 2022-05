Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:00

Norveç'te süpermarkette oklu saldırı: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Norveç'in Kongsberg kasabasında, düzenlenen oklu saldırıya ailt gürüntüler kan dondurdu. 38 yaşındaki Espen Andersen Bråthen'in 13 Ekim 2021'de 5 kişiyi öldürdüğü saldırının duruşması dün yapıldı. duruşmada polis, Bråthen'in yay ok ve bıçakla girdiği mağazanın görüntülerini gösterdi.