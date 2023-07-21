Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 10:37

Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

Michel de Nostradame veya tam adıyla Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu. Avrupa'yı günlerdir kasıp kavuran sıcak hava dalgası ile ilgili bir kehaneti konuşuluyor. Peki Nostradamus'un 2023 kehanetleri neler?