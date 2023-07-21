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Haberler Galeri Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 10:37

Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

Michel de Nostradame veya tam adıyla Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu. Avrupa'yı günlerdir kasıp kavuran sıcak hava dalgası ile ilgili bir kehaneti konuşuluyor. Peki Nostradamus'un 2023 kehanetleri neler?

Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

Dünyanın en ünlü kahini Nostradamus'un kehanetleri sık sık gündeme geliyor. Uluslararası basında bu kez konu Nostradamus'un 2023 kehaneti tuttu mu?

Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

Daily Star'da yer alan habere göre, günlerdir Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasını Nostradamus daha önce tahmin etmişti.

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Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

500 yıl önce yayınladığı, Les Prophéties kitabında Hitler'in yükselişinden Japonya'ya atılan atom bombasına kadar çok sayıda kehanetinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus'un İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 2022'de öleceğini de tahmin etmesi oldukça çok konuşulmuştu.

Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

Şimdi ise gündem Nostrdamus'un 2023 kehaneti...

"Güneş parlayan denize çarpacak: Karadeniz'deki bütün canlı balıklar pişecek. Rodos ve Cenova aç kalacak, aç kalan insanlar onları yiyecek" ifadeleri akıllara Rodos adasında çıkan yangınları getirdi.

Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

Avrupa'nın son günlerde sıcaktan kavrulduğu bilinirken Yunanistan adası Rodos'ta sıcaklıklar 40 dereceyi geçmiş, büyük orman yangınlarına neden olmuştu.

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