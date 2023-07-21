Nostradamus kehanetleri yeniden gündemde! Çoktan gerçekleşti mi?

Dünyanın en ünlü kahini Nostradamus'un kehanetleri sık sık gündeme geliyor. Uluslararası basında bu kez konu Nostradamus'un 2023 kehaneti tuttu mu? Daily Star'da yer alan habere göre, günlerdir Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasını Nostradamus daha önce tahmin etmişti. 500 yıl önce yayınladığı, Les Prophéties kitabında Hitler'in yükselişinden Japonya'ya atılan atom bombasına kadar çok sayıda kehanetinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus'un İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 2022'de öleceğini de tahmin etmesi oldukça çok konuşulmuştu. Şimdi ise gündem Nostrdamus'un 2023 kehaneti... 'Güneş parlayan denize çarpacak: Karadeniz'deki bütün canlı balıklar pişecek. Rodos ve Cenova aç kalacak, aç kalan insanlar onları yiyecek' ifadeleri akıllara Rodos adasında çıkan yangınları getirdi. Avrupa'nın son günlerde sıcaktan kavrulduğu bilinirken Yunanistan adası Rodos'ta sıcaklıklar 40 dereceyi geçmiş, büyük orman yangınlarına neden olmuştu. Nostradamus'un 2023 kehanetleri arasında, Buckingham Saray'ın alevler içinde kalacağını öngördü. Saray'a bir meteorun çarpacağı ifade edilse de bunun Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili bir konu olabileceği ifade edildi. 3. DÜNYA SAVAŞI Nostradamus dünyanın yedi aylık büyük bir savaş ile karşı karşıya kalacağını ifade edilyor. Bu kehanet Rusya-Ukrayna savaşı ile ilişkilendirilse de tam ölçekli bir dünya savaşının çıkması ihtimalinin söz konusu olabileceği iddia ediliyor. DECCAL GELECEK 2023 civarına denk gelen kehanetlerde yer alan bir pasajda ' Deccal çok yakında üçünü yok edecek. Savaş 27 yıl sürecek, Yeryüzünü kan ve insan bedenleri kaplayacak' ifadeleri yer alıyor. Bu haber, son yılların en bilinen kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın 2024 yılı ile ilgili kehanetleri gündeme getirdi... 2023 yılında sık sık söz edilen Güneş patlamalarını da tahmin eden Baba Vanga'nın kehaneti dikkatleri çekti. Baba Vanga 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüme gireceğini belirtti. İki büyük bilimsel gelişme ile dünyanın gidişatının sonsuza kadar değişeceğini iddia eden Baba Vanga, kansere çare bulunabileceğini belirtti. Ayrıca AIDS'in de kökünün kazınacağını ileri sürdü. 2024 için bir başka kehaneti ise 'yağ çağı'nın sona erecek olması... Baba Vanga'nın yağ çağı olarak nitelediği sözün ise petrol olabileceği ileri sürüldü. 2024 yılında yenilenebilir enerjiye ağırlık verileceği iddia edildi. Baba Vanga kuantum bilgisayarlarının da gelişeceğini ileri sürdü. Finans, sağlık ve siber güvenlik gibi sektörlerde önemli bir etkiye sahip olabileceği iddia edilen kuantum bilgisayarlar ile benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilebilecek. PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ Baba Vanga Putin'in kendi ülkesinden biri tarafından suikasta uğrayacağını iddia etti. Öte yandan Avrupa'da aşırılık yanlılarının saldırılarının artacağını söyledi. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağı da kehanetleri arasında yer alıyor. Baba Vanga siber saldırılarda da bir artışın olacağını iddia etti. Bu saldırıların yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceğini de söylüyor. 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir kriz olabileceği de iddialar arasında yer aldı. İşte Baba Vanga'nın 2023 kehanetlerinden bazıları: 1. NÜKLEER FELAKET Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri arasında nükleer felaket uyarısı var. Baba Vanga, daha önce Çernobil felaketini bilmişti. Bu durum da Rusya tarafından gelen nükleer felaket uyarısının gerçek olup olmayacağı endişelerini artırıyor. 2. TÜM DÜNYA KARANLIĞA GÖMÜLEBİLİR Güneş fırtınaları birkaç aydır Dünya'yı tehdit ediyor. Baba Vanga'nın uyarılarına göre ise Dünya'ya daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir Güneş fırtınası çarpacak. Bu durum sonucunda da tüm dünya karanlığa gömülebilir. Güneş fırtınaları sonucunda çok büyük çapta elektrik santrali etkilenebilir. Uzmanlar, daha önce böyle bir durumunun benzerinin yaşandığına dikkat çekiyor. Hatta bazı uzmanlar, Güneş patlamaları nedeniyle yaşanan hasarın çok çok büyük olacağını ve dünyanın uzun yıllar Karanlık Çağ'a dönebileceğini düşünüyor. 3. DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞİYOR Baba Vanga'ya göre dünyaın yörüngesinin rotası da değişiyor. Ancak bu rota değişiminin ayrıntısı bilinmiyor. Baba Vanga'ya göre bu değişiklik yıkıcı sonuçlara neden olacak. Nitekim Dünya'nın yörüngesindeki en ufak bir değişim bille Dünya'da ciddi sonuçları olan felaketlere yol açabilir. 4. BİYOLOJİK SİLAHLAR 2023 yılında Baba Vanga'ya göre büyük bir ülke, insanlar üzerinde biyolojik silah denemeleri yapacak. Bu deneme binlerce insanın ölümü ile sonuçlanacak. Bu durumda ise gözler Çin'e çevrildi. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu türden denemeleri yasaklasa da Çin'in uzun süredir biyolojik silah çalışmaları yaptığı iddia ediliyor. 5. NORMAL DOĞUMLAR SON BULABİLİR Baba Vanga'nın başka bir 2023 kehaneti ise normal doğumların son bulmaya başlayacağı. Ona göre laboratuvar ortamında doğumlar başlayacak ve yaygınlaşacak. Baba Vanga'ya göre bu gelişme ile de doğum oranında ciddi bir azalma olacak. 'Balkanların Nostradamus'u' olarak anılan ünlü kahin, görme duyusunu küçük yaşta yitirmiş. Ölene kadar Bulgaristan'da yaşayan Baba Vanga özellikle Kovid-19'u bilmesiyle gündeme geliyor.