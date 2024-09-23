Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut’u, Hizbullah Hayfa’yı vuruyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, Tel Aviv yönetimi savaşı genişletmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. İsrail'in saldırılarında 274 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, binlerce kişinin yaralandığı ifade edildi. İşte İsrail-Lübnan hattında son durum...