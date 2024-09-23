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Giriş Tarihi: 23.09.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:05

Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut'u, Hizbullah Hayfa'yı vuruyor

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katleden İsrail ordusu, savaşı bölgeye yaymak için Lübnan'ı gözüne kestirdi. Geçtiğimiz günlerde Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açarken, Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere birçok noktaya da hava saldırısı düzenlendi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 274 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. Öte yandan Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa kenti çevresine bir dizi roket atıldı. İşte detaylar...

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Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut’u, Hizbullah Hayfa’yı vuruyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, Tel Aviv yönetimi savaşı genişletmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. İsrail'in saldırılarında 274 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, binlerce kişinin yaralandığı ifade edildi. İşte İsrail-Lübnan hattında son durum...

Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut’u, Hizbullah Hayfa’yı vuruyor

20.55: Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır

19.56: İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırılarını kınayarak, "yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılardan derin dehşet duyduğunu" açıkladı.

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Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut’u, Hizbullah Hayfa’yı vuruyor

19.51: BM: İKİ TARAFI DAHA GÜVENLİ KILACAK ÇÖZÜM ASKERİ ÇÖZÜM DEĞİL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki gelişmelere ilişkin Guterres'in mesajını aktardı.

Guterres, "Mavi Hat" olarak tanımlanan İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik ve sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, aynı zamanda BM personelinin güvenliğinden de endişe duyduğunu ifade etti.

Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut’u, Hizbullah Hayfa’yı vuruyor

Taraflara gerginliği azaltma ve diplomatik çözüme odaklanma çağrısında bulunan Guterres, "İki tarafı da daha güvenli kılacak çözüm askeri çözüm değil." açıklamasını yaptı.

Guterres, sivillerin korunmasının öneminin altını çizerek diplomatik çabalara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm taraflara BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısında bulunan Guterres, aynı zamanda çatışmaya acilen son verilmesi ve istikrarın tesis edilmesini istedi.

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Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut’u, Hizbullah Hayfa’yı vuruyor

19.30: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN GÖÇ DALGASI DEVAM EDİYOR

Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor.

Sabah saatlerinden beri devam eden İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yollardaki yoğun trafik nedeniyle araçlarında kaldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hastaneleri, ambulansları ve sağlık merkezlerini hedef aldı.

Saldırılarda 21'i çocuk, 39'u kadın 274 kişi hayatını kaybetti, 1024 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarında 3 ambulans vuruldu, 2 sağlık çalışanı öldü, 16'sı da yaralandı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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