Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:24
Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! İsrail İran’ı hedef alan saldırısına sert yanıt: Yanıtsız kalmayacak!
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da savaş tetikçiliği yapan İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede kriz en yüksek seviyeye ulaştı. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi hayatını kaybederken İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'im Suriye saldırısının yanıtsız kalmayacağını açıkladı. İşte bölgeden sıcak gelişmeler…