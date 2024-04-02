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Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:24

Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! İsrail İran’ı hedef alan saldırısına sert yanıt: Yanıtsız kalmayacak!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da savaş tetikçiliği yapan İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede kriz en yüksek seviyeye ulaştı. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi hayatını kaybederken İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'im Suriye saldırısının yanıtsız kalmayacağını açıkladı. İşte bölgeden sıcak gelişmeler…

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Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! İsrail İran’ı hedef alan saldırısına sert yanıt: Yanıtsız kalmayacak!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalini başlatmasının ardından Orta Doğu'daki kaos en yüksek seviyeye ulaştı. İsrail'in saldırılarının ardından İran'la da tansiyon tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI GENERALLERİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Şam'daki diplomatik misyonuna "İsrail'in düzenlediği" saldırıda 2 generalin de aralarında olduğu 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! İsrail İran’ı hedef alan saldırısına sert yanıt: Yanıtsız kalmayacak!

Açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! İsrail İran’ı hedef alan saldırısına sert yanıt: Yanıtsız kalmayacak!

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise Hüseyin Emanullahi, Mehdi Celaleti, Muhsin Sadakat, Ali Aga Babayi ve Ali Salihi Ruzbehani olduğu açıklandı. İran basını, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de aralarında olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! İsrail İran’ı hedef alan saldırısına sert yanıt: Yanıtsız kalmayacak!

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.

Orta Doğu’da ateş çemberi büyüyor! İsrail İran’ı hedef alan saldırısına sert yanıt: Yanıtsız kalmayacak!

İRAN'DAN İNTİKAM YEMİNİ

Bölgede büyük bir savaşın fitilini ateşleyen saldırı sonrasında İran'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaptığı son dakika açıklamasında saldırıya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Reisi yaptığı açıklamada, ülkesinin Şam'daki konsolosluk binasına İsrail'in yüklediği ölümcül hava saldırısını kınadı ve "bu korkakça suçun cevapsız kalmayacağını" söyledi.

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