Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

HOSTESLERİ ÇILDIRTAN YOLCULAR! Kabin memurları sosyal medyada oluşturdukları #crewlife #bringingbacktheglamour ve #passengershaming hashtaghleriyle yolcuların uygunsuz davranışlarını tüm dünyaya duyurdu. Bir yolcu tarafından gönderilen bu fotoğrafta kabin memurlarının neler yaşadıklarını ifade ediyor. Bu rahat yolcuyu görüntüleyen memurlar 'bir sonraki uçuşa kadar yayılan adama selamlar' yazdı. Hostesler bu hashtag üzerinden kendilerinin keyif yaptığı fotoğrafları da paylaşmaktan çekinmiyor. Bir yolcu da tırnaklarını keserken hosteslerin objektifine yakalanmaktan kurtulamıyor. Lavaboyu peçetelerle tıkayan yolcular da yine sosyal medya üzerinden rezil olabiliyor. Ayrıca yolcular çıplak ayaklarla kabin içinde yürüyen yolculardan geldiğini ifade ettiler.