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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!

Giriş Tarihi: 24.03.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 13:55
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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!
Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

HOSTESLERİ ÇILDIRTAN YOLCULAR!

Kabin memurları sosyal medyada oluşturdukları #crewlife #bringingbacktheglamour ve #passengershaming hashtaghleriyle yolcuların uygunsuz davranışlarını tüm dünyaya duyurdu.

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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!
Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

Bir yolcu tarafından gönderilen bu fotoğrafta kabin memurlarının neler yaşadıklarını ifade ediyor.

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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!
Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

Bu rahat yolcuyu görüntüleyen memurlar 'bir sonraki uçuşa kadar yayılan adama selamlar' yazdı.

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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!
Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

ler bu hashtag üzerinden kendilerinin keyif yaptığı fotoğrafları da paylaşmaktan çekinmiyor.

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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!
Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

Bir yolcu da tırnaklarını keserken lerin objektifine yakalanmaktan kurtulamıyor.

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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!
Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

Lavaboyu peçetelerle tıkayan yolcular da yine sosyal medya üzerinden rezil olabiliyor.

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Öyle şeyler yaptılar ki... leri çılgına döndüren kareler!
Öyle şeyler yaptılar ki... Hostesleri çılgına döndüren kareler!

Ayrıca yolcular çıplak ayaklarla kabin içinde yürüyen yolculardan geldiğini ifade ettiler.

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