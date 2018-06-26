Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşan bu adam yaratıcılığa ile herkesi kendine hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 26.06.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 12:16
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...