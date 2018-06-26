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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...

Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşan bu adam yaratıcılığa ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 26.06.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 12:16
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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...

Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi İmgur'da paylaşan bu adam yaratıcılığa ile herkesi kendine hayran bıraktı.

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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...

Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından son derece yaratıcı bir şey üretti.

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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...

İlk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.Ardından da mangal için bölme hazırladı.

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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...

İşte yapım aşamaları...

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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
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Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
Para vermek istemeyince öyle bir şey yaptı ki...
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