PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta seçimler için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Yurt dışında yaşayan Türkler seçime yoğun ilgi gösterirken anket araştırmalarına göre Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na desteğin en büyük olduğu Hollanda, Almanya, Belçika gibi çok sayıda Avrupa ülkesinde sandıklara giden Türk seçmeninin sayısı rekor seviyelere ulaştı.