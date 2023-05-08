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Giriş Tarihi: 08.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 10:36

PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar

Son yılların en önemli seçimi olarak kabul edilen 14 Mayıs'a yalnızca sayılı günler kaldı. Tüm dünyanın gözü kritik seçimlerdeyken, yurt dışı seçimlerinde katılım rekor seviyeye ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerinde 1.5 milyona yakın Türk vatandaşı oy kullanırken, Avrupa'nın göbeğine yuvalanan PKK terör örgütü destekçileri, defalarca seçimlere müdahale girişiminde bulundu. Son olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kurulan oy merkezinde Cumhur İttifakı müşahitlerine saldıran PKK sempatizanları, oyların sayılmasını engellemeye çalıştı.

AA
PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta seçimler için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Yurt dışında yaşayan Türkler seçime yoğun ilgi gösterirken anket araştırmalarına göre Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na desteğin en büyük olduğu Hollanda, Almanya, Belçika gibi çok sayıda Avrupa ülkesinde sandıklara giden Türk seçmeninin sayısı rekor seviyelere ulaştı.

PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar
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PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar

CUMHUR İTTİFAKI GÖREVLİLERİNE ÇİRKİN SALDIRI!

Avrupa'da yuvalanan terör örgütü PKK yandaşları ise oy kullanmaya giden Türkleri hedef almaya devam ediyor. Daha öne Belçika ve Fransa'da oy kullanma merkezine giden Türk vatandaşlarına saldıran PKK yandaşları, bu kez doğrudan Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin, terör örgütü PKK yanlılarının ve Türk vatandaşlığı bulunmayan kişilerin yer aldığı bir grup, sandık müşahitlerine saldırdı.

PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar... | Video

PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar

Amsterdam'daki Rai Kongre Merkezi'nde sandıkların kapandığı sırada, aralarında Türk vatandaşlığı olmayan kişilerin de yer aldığı bir grup ve Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldırıda bulundu.

TERÖR ELEBAŞLARI İÇİN SLOGAN ATTILAR

Yerel saatle 21.00 sularında, sandıkların kapatılmasından kısa süre önce alanda toplanmaya başlayan terör örgütü PKK sempatizanları, bazı Cumhur İttifakı müşahitlerine yönelik sözlü sataşmanın ardından fiziki saldırıya geçti. Kongre merkezinin özel güvenlik görevlileri olay yerinde asayişi sağlamakta zorlandı.

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