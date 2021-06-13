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Giriş Tarihi: 13.06.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 18:27

PKK'nın ’de saldırdığı hastane harabeye döndü

Terör örgütü YPG/PKK'nın dün 'de füzelerle hedef aldığı hastane kullanılamaz hale geldi.

PKK'nın Afrin’de saldırdığı hastane harabeye döndü

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı ilçesine dün düzenlediği füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı

PKK'nın Afrin’de saldırdığı hastane harabeye döndü

Saldırılar nedeniyle ilçedeki evler kullanılmaz hale gelirken, Şifa Hastanesi de hizmet dışı kalmıştı. Saldırılarda yerle bir edilen hastanenin ve evlerin enkazı görüntülendi.

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PKK'nın Afrin’de saldırdığı hastane harabeye döndü

Harabeye dönen hastanede tercüman olarak çalışan ve saldırı sırasında hastanede olan Abdul Moin Abu Walid, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

PKK'nın Afrin’de saldırdığı hastane harabeye döndü

Abu Walid, "Dün saat 19.00'da biz burada hastanede çalışıyorduk. İlk saldırı çevresinde oldu. Yaralılar buraya getirildi. İkinci saldırı tam burada acil servis ve doğum servisinde oldu. 20'den fazla yaralı vardı, 2 çalışan da hayatını kaybetti

PKK'nın Afrin’de saldırdığı hastane harabeye döndü

Abdul Moin Abu Walid, "Burada çalışıyorduk ve bu bir hastane. PKK'nın saldırısının ardından işimiz durdu. Hastanenin yüzde 60'ı kullanılamaz hale geldi. 'de zaten iki hastane var.

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