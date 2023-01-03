PKK’nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor

56 yaşındaki gazeteci, "PKK tarafından sınır dışı edilen ve Suriye sınırından Türkiye'ye geçen insanlarla görüştüm. Neden kaçtıklarını Arapça sordum. Bunun sebebinin Rus güçleri veya Esed rejimi olduğunu söyleyeceklerini düşündüm. Ama sürpriz bir şekilde, kadınlar YPG'nin evlerini ele geçirdiğini söylüyorlardı, bu benim için bir başlangıç noktası oldu." dedi.