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Haberler Galeri PKK'nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor
Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 16:00

PKK'nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor

Paris'teki sokak olaylarının ardından Avrupa'nın terör örgütü PYD/YPG'ye karşı tutumunu eleştiren Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütü hesaplarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Aldığı bir e-postanın başlığının "Yakında öleceksin" olduğunu belirten Netjes, "Hayatının sadece 9 bin dolar değerinde olduğunu biliyor musun?" sözleri ile tehdit edildiğini söyledi. Netjes, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü aktarmaya devam edeceğini belirtirken ABD ile ilgili dikkat çeken bir detay açıkladı.

PKK’nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzünü "After the Rain: Families Seeking Justice" belgeseliyle ortaya koyan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, PKK terör örgütünün Suriye'deki baskısını ifşa ettiği için hedef alınmasına rağmen araştırmalarını sürdürecek.

PKK’nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor

İstanbul'da 2 Aralık'ta evinden ayrılmak üzereyken e-postayla iki ölüm tehdidi aldığını ifade eden Netjes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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PKK’nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor

Netjes, PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının yanı sıra işgal ettiği bölgelerde yaşananlara yönelik baskıcı politikalar üzerine, insanların kaçırılması ve muhaliflerin evden zorla alınması üzerine araştırmalar yürüttüğünü aktardı.

PKK’nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor

56 yaşındaki gazeteci, "PKK tarafından sınır dışı edilen ve Suriye sınırından Türkiye'ye geçen insanlarla görüştüm. Neden kaçtıklarını Arapça sordum. Bunun sebebinin Rus güçleri veya Esed rejimi olduğunu söyleyeceklerini düşündüm. Ama sürpriz bir şekilde, kadınlar YPG'nin evlerini ele geçirdiğini söylüyorlardı, bu benim için bir başlangıç noktası oldu." dedi.

PKK’nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci konuştu: ABD gözden kaçırıyor

E-POSTA MESAJLARI

"Bir süredir Twitter hesabını takip ediyorum. Sen resmi olarak bu sitenin başındasın. Adımlarının her yerde takip edildiği konusunda seni uyarıyorum. İstanbul, Amsterdam ya da Hollanda, nerede olursan ol seni buluruz." ifadeleri kullanılan e-postada, Netjes "Müslüman Kardeşleri desteklemekle" suçlandı.

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