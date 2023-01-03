PKK'nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci A Haber’e konuştu | Video

Paris'teki sokak olaylarının ardından Avrupa'nın terör örgütü PYD/YPG'ye karşı tutumunu eleştiren Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütü hesaplarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Aldığı bir e-postanın başlığının "Yakında öleceksin" olduğunu belirten Netjes, "Hayatının sadece 9 bin dolar değerinde olduğunu biliyor musun?" sözleri ile tehdit edildiğini söyledi. Netjes, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü aktarmaya devam edeceğini belirtirken ABD ile ilgili dikkat çeken bir detay açıkladı.