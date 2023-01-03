Video Haber PKK'nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci A Haber’e konuştu | Video
PKK'nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci A Haber’e konuştu | Video

PKK'nın karanlık yüzünü ifşa etmişti! Ölüm tehditleri alan gazeteci A Haber’e konuştu | Video

03.01.2023 | 17:33

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Paris'teki sokak olaylarının ardından Avrupa'nın terör örgütü PYD/YPG'ye karşı tutumunu eleştiren Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütü hesaplarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Aldığı bir e-postanın başlığının "Yakında öleceksin" olduğunu belirten Netjes, "Hayatının sadece 9 bin dolar değerinde olduğunu biliyor musun?" sözleri ile tehdit edildiğini söyledi. Netjes, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü aktarmaya devam edeceğini belirtirken ABD ile ilgili dikkat çeken bir detay açıkladı.

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