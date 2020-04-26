Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

'Dikkatli olacağız'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı: "Son derece iyi noktadayız ama bir hafta daha sabretmeliyiz. Bunalıp dışarı çıkma ihtiyacı duyan insanlar var. Bizim ölüm oranımız düşük. Bunun nedeni hastaların ağırlıklı olarak genç olması. Bunu sağlayan 65 yaşın dışarıya çıkmaması. Belli kurallarla dışarıya çıkarıları lazım. Her şeyi yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde yapacağız. Bir adım atacağız ve virüs ne yapıyor, bakacağız. Evden çıkanlar da dikkatli olacak. Ne zamana kadar? Aşı bulunana ve aşılama yapılana kadar.