Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

Corona virüsü salgınına yönelik son dakika haberleri peş peşe gelirken özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Son olarak Türkiye'nin corona virüs salgınında tepe noktasına geldiğini belirten uzmanlar, tedbir elden bırakılmazsa Haziran ayının ilk haftasında normalleşme adımı atılabileceğinin müjdesini verdi. Öte yandan ilk kez 11 Mart'ta ülkemizde görülen bu salgında yeni bir gelişme yaşandı. Bu tarihten itibaren önceki güne kadar ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vakası sayısını geçti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sürece yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. "Pandemide gerçekten tepe noktasından aşağı iniyoruz ve rakamlar olarak iyi gidiyoruz. Ancak tedbirlerde gevşeme, duraksama, en ufak bir ihmal tabloyu tersine döndürür. Türkiye olarak süreci iyi yönetiyoruz." dedi. İşte o açıklamalar ve konuya yönelik ayrıntılar!