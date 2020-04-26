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Prof. Dr. ’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

Corona virüsü salgınına yönelik son dakika haberleri peş peşe gelirken özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Son olarak Türkiye'nin salgınında tepe noktasına geldiğini belirten uzmanlar, tedbir elden bırakılmazsa Haziran ayının ilk haftasında normalleşme adımı atılabileceğinin müjdesini verdi. Öte yandan ilk kez 11 Mart'ta ülkemizde görülen bu salgında yeni bir gelişme yaşandı. Bu tarihten itibaren önceki güne kadar ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vakası sayısını geçti. üyesi Prof. Dr. sürece yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. "Pandemide gerçekten tepe noktasından aşağı iniyoruz ve rakamlar olarak iyi gidiyoruz. Ancak tedbirlerde gevşeme, duraksama, en ufak bir ihmal tabloyu tersine döndürür. Türkiye olarak süreci iyi yönetiyoruz." dedi. İşte o açıklamalar ve konuya yönelik ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:19
Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

Corona virüsü ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken Üyesi Prof. Dr. 'dan son dakika açıklamaları geldi. Türkiye'nin salgınında tepe noktasına geldiği belirtilirken tedbir elden bırakılmazsa umut verici tablonun yaşanacağı açıklandı. Haziran'ın ilk haftasında normalleşme adımı atılabileceğinin müjdesi verilirken 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayının önüne geçti. "Yaz için umutluyum" diyen corona virüse yönelik son dakika açıklamalarında hayatın normal akışına dönmesinin ülkenin gidişatına göre şekilleneceğinin de altını çizdi.

İşte uzmanlardan corona virüs salgınına yönelik son dakika açıklamaları!

Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

'Yaz için umutluyum'

Prof. Dr. ( üyesi): "Pandemide gerçekten tepe noktasından aşağı iniyoruz ve rakamlar olarak iyi gidiyoruz. Ancak tedbirlerde gevşeme, duraksama, en ufak bir ihmal tabloyu tersine döndürür. Türkiye olarak süreci iyi yönetiyoruz. Yapılan hazırlıklar, ilaçların yatan hastalara anında verilmesi, sağlık personelimizin oluşu ve onların cefakar tavrı sayesinde hastanelerde büyük başarı sağladık. Pek çok kural ve uygulamayı salgının gidişatına göre aldık. Hayatın normal akışına dönmesi rakamlar ve ülkenin gidişatına göre şekillenecek.

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Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

Bir yangını tamamen söndürmeden, 'Yangın bitti' diyemeyiz. Basamak basamak, kontrolü şekilde normalleşme sürecine gireceğiz. Yaz ayları için umutluyuz. Bazı insanların açıklanan verilerden tatmin olmadığı, sayıların çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor. İtalya'da, ABD'de cenaze işlemleri bile yapılamaz durumda ve bu ülkelerdeki hastalar hastane koridorlarına yığılmış vaziyette. Türkiye'de şu an için yoğun bakımda boş yataklar, boş servisler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye, Kovid-19 pandemisinde Avrupa'nın pek çok ülkesi ve ABD'ye göre çok daha iyi durumda."

Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

'Gevşemeden yola devam'

Prof. Dr. Hasan Tezer ( üyesi): "Vaka artış hızımız kademeli olarak yüzde 15'lerden önce yüzde 12'lere, sonrasında yüzde 8'lere kadar geriledi. Doğru uygulamaların neticesini görüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması, mevcut tedavi yaklaşımları, test sayısındaki artış, sağlık personelinin gayretleri tabloyu lehimize çevirmiş durumda.

Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

Hocalarımızın, tedavide kendi tedbirlerini aktarmaları, hastanelerdeki yığılma tehlikesinin önüne geçti. Semptomları hafif seyredenlerin evlerde karantina tedavisine alınması doğru hamlelerden biriydi. Süreç böyle devam ederse önümüzdeki günlerde vaka artış hızı yüzde 5'lerin de altına düşecektir. Haziran'da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum. Pandemi uzun bir süre. Önlemleri bırakmadan, 'Artık bitti' diyene kadar gevşemeden yolumuza devam etmeliyiz."

Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

'Dikkatli olacağız'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı: "Son derece iyi noktadayız ama bir hafta daha sabretmeliyiz. Bunalıp dışarı çıkma ihtiyacı duyan insanlar var. Bizim ölüm oranımız düşük. Bunun nedeni hastaların ağırlıklı olarak genç olması. Bunu sağlayan 65 yaşın dışarıya çıkmaması. Belli kurallarla dışarıya çıkarıları lazım. Her şeyi yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde yapacağız. Bir adım atacağız ve virüs ne yapıyor, bakacağız. Evden çıkanlar da dikkatli olacak. Ne zamana kadar? Aşı bulunana ve aşılama yapılana kadar.

Prof. Dr. Ateş Kara’dan corona virüse ilişkin son dakika açıklamaları! Umut verici tablo sonrası müjdeli haber geldi!

Belki restoranlar açılacak ama 1,5 metreden yakın oturulmasına izin verilmeyecek. Belki oteller açılacak ama tam kapasite çalışmasına izin verilmeyecek. Ama aşı bulunursa eskisi gibi olacak. Bulununcaya kadar hep kontrollü yaşayacağız. Ya da virüs mutasyona uğrayacak artık bulaşmayacak."

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