Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma eylemine İsveç’ten skandal savunma: ’Yasalar özgür kılar’

Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
14:07
Dünya İsveç'te yaşanan skandalı konuşuyor. İslam düşmanı Rasmus Paludan, İsveç makamlarından alığı izin ve İsveç polisinin koruma kalkanı altında Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının sert tepkiyle karşıladığı olay sonrası konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "İsveç hükümeti olarak hem İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. " ifadelerini kullandı.