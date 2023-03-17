Rum Kesimi’nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş

Öte yandan, KKTC'nin TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile temsil etmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması GKRY basınında geniş yer buldu. GKRY'de yayın yapan ANT1 kanalı, konuyla ilgili haberinde, "Ersin Tatar, bu sabah Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısına katılan ülke liderleriyle birlikte, sahte devletin bayrağı önünde mutlu mutlu poz verdi." ifadelerini kullandı.