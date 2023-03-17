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Haberler Galeri Rum Kesimi'nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:20

Rum Kesimi'nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer alması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni çıldırttı.

AA
Rum Kesimi’nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş

Rum basınında yer alan haberlerde, GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT'ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

sayfalarına taşıdı.

Rum Kesimi’nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş

Gotsis, KKTC'nin sembollerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs'ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte'ye aktarıldığını vurguladı.

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Rum Kesimi’nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş

Macaristan'dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşına , AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel'de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı.

Rum Kesimi’nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş

Öte yandan, KKTC'nin TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile temsil etmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması GKRY basınında geniş yer buldu. GKRY'de yayın yapan ANT1 kanalı, konuyla ilgili haberinde, "Ersin Tatar, bu sabah Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısına katılan ülke liderleriyle birlikte, sahte devletin bayrağı önünde mutlu mutlu poz verdi." ifadelerini kullandı.

Rum Kesimi’nin uykularını kaçıran görüntü: İzahat isteyeceklermiş

Rum kesiminde yayın yapan bir çok gazete de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın zirve toplantısında yaptığı konuşma sırasında mutlu göründüğü bilgisine yer verirken, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasında, KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile tanınması gerektiğini dile getirmesini

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