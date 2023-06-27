Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk
Giriş Tarihi: 27.06.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 14:37

RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

SON DAKİKA HABERİ | Rusya'da Wagner krizinin yankıları sürüyor. 24 saat süren isyanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Şirketi Wagner ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile ilgili kararını vermişti. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Putin orduya seslendi. 'İç savaşın' fiilen durdurulduğunu belirten Putin, bu süreçte Ukrayna'dan asker çekmediklerini belirtti.

RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

Wagner krizi sonrası orduya hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orduya Rusya'nın arkasında durup mücadele verdiğini belirtti. Putin açıklamalarında hiçbir askerin Ukrayna'dan çekilmediğini belirtti.

Putin orduya seslendi: "İç savaşı fiilen durdurduk" | Video

RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

Putin'in açıklamalarından satırbaşları...

Putin, meydanda toplananları, isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı.

RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık." dedi.

RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkanı Viktor Zolotov, Moskova'yı ağır silahlı isyancılara karşı savunmak zorunda kalma noktasına gelinmesinin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları'nın ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını söyledi

SON DAKİKA