Giriş Tarihi: 27.06.2023 14:10
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
14:37
RUSYA SON DAKİKA | Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk
SON DAKİKA HABERİ | Rusya'da Wagner krizinin yankıları sürüyor. 24 saat süren isyanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Şirketi Wagner ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile ilgili kararını vermişti. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Putin orduya seslendi. 'İç savaşın' fiilen durdurulduğunu belirten Putin, bu süreçte Ukrayna'dan asker çekmediklerini belirtti.