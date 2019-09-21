Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!
Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!
Kayıp Malezya uçağının gizemi yıllardır sürüyor. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolan Malezya uçağı halen bulunamadı. 2014'te gerçekleşen olaydan sonra geniş çaplı aramalar yapıldı, ancak ne uçağa ne de herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Dünya medyasının yakından takip ettiği olayla ilgili düzenlenen bir raporda, uçağın kaybolması akıl almaz olarak nitelendirildi.
Giriş Tarihi: 21.09.2019
11:15
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
11:18