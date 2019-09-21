Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

Kayıp Malezya Uçağı gerçekleştirilen arama çalışmalarına karşın bir türlü ortaya çıkmadı. Bu durum komplo teorisyenleri tarafından da ele alındı. 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolan uçağın uzaylılar tarafından kaçırılmış veya gizli servis tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilginç iddialar ileri sürüldü. Şimdi ise MH 370 sefer sayılı Malezya Uçağı hakkında flaş bir iddia var. İşte konu hakkındaki detaylar...