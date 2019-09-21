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Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

Kayıp uçağının gizemi yıllardır sürüyor. 'dan Pekin'e uçarken kaybolan Malezya uçağı halen bulunamadı. 2014'te gerçekleşen olaydan sonra geniş çaplı aramalar yapıldı, ancak ne uçağa ne de herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Dünya medyasının yakından takip ettiği olayla ilgili düzenlenen bir raporda, uçağın kaybolması akıl almaz olarak nitelendirildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:18
Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

Kayıp Uçağı gerçekleştirilen arama çalışmalarına karşın bir türlü ortaya çıkmadı. Bu durum komplo teorisyenleri tarafından da ele alındı. 8 Mart 2014'te üzerinde kaybolan uçağın uzaylılar tarafından kaçırılmış veya gizli servis tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilginç iddialar ileri sürüldü. Şimdi ise MH 370 sefer sayılı Malezya Uçağı hakkında flaş bir iddia var. İşte konu hakkındaki detaylar...

Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı, 8 Mart 2014'te üzerinde kaybolmuştu.

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Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

ABD şirketi 'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Saatlerce cesetlerle uçtu! En yakın kıyıdan 1000 km uzakta!

Avustralyalı yetkililere Kayıp Uçağı MH370'i arama çalışmalarında destek veren havacılık uzmanı , MH370'in bulunduğuna inandığı yeni bir noktayı gösterdi.

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