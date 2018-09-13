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eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Avustralya'nın batısında kazı yapan Kanadalı madencilik şirketi çalışmalar sırasında altın kabuk bağlamış dev kayalara rastladı.

Giriş Tarihi: 13.09.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 10:31
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eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!
Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Avustralya'nın batısında kazı yapan Kanadalı madencilik şirketi çalışmalar sırasında altın kabuk bağlamış dev kayalara rastladı.

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  • 16
eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!
Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Uzun çalışmalar sonucu ulaşılan kayaların ağırlığı 160 kiloya kadar ulaşıyor

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eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!
Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Ağırlıkları 160 kilograma ulaşan kayalar, dünyada ses getirdi.

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eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!
Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Avustralya'nın batısındaki madenciler, altın kabuk bağlamış dev kayaları çıkardı.

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eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!
Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Keşfi yapan, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals.

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eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!
Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Şirket, kayalara yaklaşık 6,6 milyon dolar değer biçti.

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eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!
Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Kayalardan büyük olanı 95 kilogram, küçük olanı ise 63 kilogram.

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