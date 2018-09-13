Şans eseri bulundu değeri dudak uçuklatıyor!

Avustralya'nın batısında kazı yapan Kanadalı madencilik şirketi çalışmalar sırasında altın kabuk bağlamış dev kayalara rastladı. Avustralya'nın batısında kazı yapan Kanadalı madencilik şirketi çalışmalar sırasında altın kabuk bağlamış dev kayalara rastladı. Uzun çalışmalar sonucu ulaşılan kayaların ağırlığı 160 kiloya kadar ulaşıyor Ağırlıkları 160 kilograma ulaşan kayalar, dünyada ses getirdi. Avustralya'nın batısındaki madenciler, altın kabuk bağlamış dev kayaları çıkardı. Keşfi yapan, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals. Şirket, kayalara yaklaşık 6,6 milyon dolar değer biçti. Kayalardan büyük olanı 95 kilogram, küçük olanı ise 63 kilogram.