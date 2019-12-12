Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

Soruşturma raporunda 39 yaşındaki Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin son saatlerini Yohan Escobar adında bir kişi ile geçirdiği fakat bu Escobar'ın el Kasımi ile olan yakınlığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadığı ifadeleri kullanıldı.