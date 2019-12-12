Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti
Sharjah Emiri
Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm sebebini öğrenen ailesi dikkat çeken bir karar aldı. Londra'da yaşayan ve moda tasarımcılığı yapan Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi geçtiğimiz Temmuz ayında evinde ölü olarak bulunmuştu. Ölüm nedeni ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise ailesini şaşkına uğrattı...
Giriş Tarihi: 12.12.2019
09:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
10:07
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Sharjah Emiri
Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu.
Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen
Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cansız bedeni son yolculuğuna siyah bir tüle sarılı şekilde uğurlanmış, dünya kamuoyunun dikkatini çeken bu törenin bir tür gelenek olduğu öğrenilmişti.
İngiltere'de Westminster Adliyesinin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında
Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cinsel isteği artırma amacıyla kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle yaşamını yitirdiği detayına ulaşıldı.
Soruşturma raporunda 39 yaşındaki
Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin son saatlerini Yohan Escobar adında bir kişi ile geçirdiği fakat bu Escobar'ın el Kasımi ile olan yakınlığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadığı ifadeleri kullanıldı.
Buna göre
Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin 8 milyon sterlin değerindeki evinde temizlikçi olarak görev yapan Maria Kisaohanyan, ünlü moda tasarımcısını 1 Temmuz sabahı koltukta uzanır halde buldu.
İşvereninin uyuduğunu düşünen
Maria, 39 yaşındaki Şeyhin uyanmadığını fark edince nabzını kontrol etti ve ters giden bir şeyler olduğunu anladı.