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Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

Sharjah Emiri bin Muhammed el 'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm sebebini öğrenen ailesi dikkat çeken bir karar aldı. Londra'da yaşayan ve moda tasarımcılığı yapan Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi geçtiğimiz Temmuz ayında evinde ölü olarak bulunmuştu. Ölüm nedeni ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise ailesini şaşkına uğrattı...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:07
Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

Sharjah Emiri bin Muhammed el 'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu.

Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen Halid bin el 'nin cansız bedeni son yolculuğuna siyah bir tüle sarılı şekilde uğurlanmış, dünya kamuoyunun dikkatini çeken bu törenin bir tür gelenek olduğu öğrenilmişti.

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Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

İngiltere'de Westminster Adliyesinin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

Soruşturma kapsamında Halid bin el 'nin cinsel isteği artırma amacıyla kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle yaşamını yitirdiği detayına ulaşıldı.

Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

Soruşturma raporunda 39 yaşındaki Halid bin el 'nin son saatlerini Yohan Escobar adında bir kişi ile geçirdiği fakat bu Escobar'ın el Kasımi ile olan yakınlığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadığı ifadeleri kullanıldı.

Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

Buna göre Halid bin el 'nin 8 milyon sterlin değerindeki evinde temizlikçi olarak görev yapan Maria Kisaohanyan, ünlü moda tasarımcısını 1 Temmuz sabahı koltukta uzanır halde buldu.

Şeyhin oğlu böyle defnedilmişti! Ailesi reddetti

İşvereninin uyuduğunu düşünen Maria, 39 yaşındaki Şeyhin uyanmadığını fark edince nabzını kontrol etti ve ters giden bir şeyler olduğunu anladı.

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