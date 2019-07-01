Giriş Tarihi: 01.07.2019 10:14Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:26
Şoke eden operasyon! Dizi yüzünden araba bile süremiyordu
Yıllarca böyle nasıl yaşadığı merak konusu! Bu görüntüler milyonlarca kez izlendi. İzleyenleri şoka uğratan operasyon öncesi ve sonrasıyla kare kare takip edildi. Dizindeki rahatsızlıkla uzun yıllar yaşayan ama artık günlük işlerini bile yapamayacak hale gelen adam sonunda çareyi ünlü doktor Stan Lee'ye başvurmakta buldu. Otomobil bile süremediğini belirten adamın durumu hayretler içinde bıraktı. Operasyonsa sosyal medyadan paylaşılınca milyonları da şaşkınlığa uğrattı.