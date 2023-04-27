Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak

Putin'in açıklamaları şu şekilde;

Türk Rus ortak projelerinin en büyük parçası olan bu pilot bir projedir. Karşılıklı çıkar ve partnerliğimizi de geliştiriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede bu hususları ele aldık.