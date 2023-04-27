Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:51
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
17:20
Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak
Son dakika haberi... Türkiye'de cari açık problemini kökünden çözecek enerjide bağımsızlık hamlesinin önemli bir yapı taşı AKKUYU NGS ile atılıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkili ilişkilerde atılacak önemli adımları tek tek sıraladı...