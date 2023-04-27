Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 17:20

Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak

Son dakika haberi... Türkiye'de cari açık problemini kökünden çözecek enerjide bağımsızlık hamlesinin önemli bir yapı taşı AKKUYU NGS ile atılıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkili ilişkilerde atılacak önemli adımları tek tek sıraladı...

Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son dakika açıklamalarda bulundu. Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde Başkan Erdoğan ile görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak

Putin'in açıklamaları şu şekilde;

Türk Rus ortak projelerinin en büyük parçası olan bu pilot bir projedir. Karşılıklı çıkar ve partnerliğimizi de geliştiriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede bu hususları ele aldık.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak

İkili ilişkileri tüm yönleri ile ele almış bulunuyoruz. Detayına inmek istemiyorum ancak ekonomi ve ticaret hacmimizi artırmaya karar verdik. İki ülkenin pazarında da daha faal olmayı teşvik edeceğiz.

Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak

DÜNYANIN EN UCUZ ENERJİSİ

Özellikle doğal gaz konusunda teşviklerimizi sürdüreceğiz. Doğal gaz pahalı bir ürün ancak Türkiye artık bir nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji dünyanın en ucuz enerjilerden birisidir.

Son dakika | Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak

EN MODERN EN GÜVENİLİR SİSTEMLERDEN BİRİ

Akkuyu NGS'deki sistem, dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir

SON DAKİKA