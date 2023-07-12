SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan baş döndüren diplomasi trafiğine NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günüdnde de devam ediyor. Zirve öncesi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirilen zirve dünyanın gündemine oturmuştu. Dün ABD BAşkanı Joe Biden ile yapılan görüşme ise uluslararası basının ana gündemini oluştururken gözler Başkan ERdoğan'ın bugün gerçekleştireceği görüşmelere çevrildi.