Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
13:01
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde baş döndüren diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda lider ile ikili görüşme gerçekleştirmişti. Bugün ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.