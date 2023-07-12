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Haberler Galeri SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 13:01

SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde baş döndüren diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda lider ile ikili görüşme gerçekleştirmişti. Bugün ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan baş döndüren diplomasi trafiğine NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günüdnde de devam ediyor. Zirve öncesi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirilen zirve dünyanın gündemine oturmuştu. Dün ABD BAşkanı Joe Biden ile yapılan görüşme ise uluslararası basının ana gündemini oluştururken gözler Başkan ERdoğan'ın bugün gerçekleştireceği görüşmelere çevrildi.

SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...

DİPLOMASİ TRAFİĞİ İKİNCİ GÜNDE DEVAM ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...

HOLLANDA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'da Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi.

SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...

YUNANİSTAN'IN DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ TEMAS

Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’dan baş döndüren diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dün ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç ve AB liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

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