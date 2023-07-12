Video Haber Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video

12.07.2023 | 12:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mart Rutte ile bir araya geldi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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