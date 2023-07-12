Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
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