Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video 12.07.2023 | 12:19 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan'ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.