Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:55
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
12:18
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kritik Yunanistan çıkışı: Yenilir yutulur şey değil...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemlerde artan Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan, Batı'nın Yunanistan'da takındığı tavra tepki gösterdi. Dedeağaç'ın adeta ABD cephaneliğine dönmüş olmasından duyulan rahatsızlığı dile getiren Erdoğan, " Bunun dışında terörle mücadelede de Yunanistan'ın bize verdiği rahatsızlıklar var. Özellikle bu Lavrion Kampı konusu öyle yenilir yutulur şeyler değil. " dedi.