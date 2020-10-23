Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

Corona virüsü salgınının ilk günlerinde 20 kadınla kendini Avrupa'da bir otelde karantinaya alan Tayland kralı ile ilgili son dakika haberi geldi. Tayland kralı, korumalarından birinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine gece yarısı gizli bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Alman gazetesinin haberine göre, kadınlara düşkünlüğü ile tanınan Tayland hükümdarı Maha Vajiralongkorn, Çarşamba günü erken saatlerde hastaneden ayrılmadan önce Tayland'ın başkentinde bir süre tedavi gördü. İşte, tartışmalı kral Maha hakkındaki son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...