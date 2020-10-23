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Son Dakika: virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

virüsü salgınının ilk günlerinde 20 kadınla kendini Avrupa'da bir otelde karantinaya alan kralı ile ilgili geldi. Tayland kralı, korumalarından birinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine gece yarısı gizli bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Alman gazetesinin haberine göre, kadınlara düşkünlüğü ile tanınan Tayland hükümdarı Maha Vajiralongkorn, Çarşamba günü erken saatlerde hastaneden ayrılmadan önce Tayland'ın başkentinde bir süre tedavi gördü. İşte, tartışmalı kral Maha hakkındaki son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 15:25
Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

virüs salgını ilk başladığında, kendisi ile birlikte 20 kadını otele kapatarak karantinaya giren Kralı'nı şoke eden bir haber geldi. Zamanının çoğunu Almanya'da geçiren Tayland kralı hakkında çok sayıda skandalı ortaya çıkaran gazete, Vajiralongkorn'un yakın korumalarından birinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ancak, kralın hastanede kalmasının nedeni paylaşılmadı ve sağlık personeline bu konuda sessiz kalmaları tembihlendi.

Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

Dünyanın en tartışmalı lideri Kralı Maha Vajiralongkorn'un yakın korumalarından birinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından gizlice hastaneye kaldırıldı.

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Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

Dünyanın en tartışmalı lideri Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kral Vajiralongkorn'un, yakın korumasının koronavirüs (Covid-19) yakalandığı belirtildi.

Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

Vajiralongkorn'un tedbir amaçlı çarşamba günü hastaneye kaldırıldığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.

Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

ALMANYA'DA OTEL KAPATMIŞTI

Ülkesi tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınıyla mücadele eden kral salgının en zorlu günlerinde yanına tartışmalı haremini de alıp kendini Almanya'da lüks bir otele kapatmıştı.

Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!

Kral Maha, Almanya'da sefahat içinde geçirdiği karantina günlerinden aylar sonra Eylül ayında ilk kez 'da görüntülenmişti.

Son Dakika: Corona virüsü ilk çıktığında kadınlarla birlikte otele kapanmıştı... Virüs en yakınına bulaştı!
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