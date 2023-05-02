Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
12:05
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...
Son dakika haberi... Bir ülkeye daha seyahatlerde yeni dönem başlıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika haberde, Türk vatandaşlarının sınır kapılarında vize alarak seyahat edebileceği ülkelerin listesine bir yenisi daha eklendiği duyuruldu. Peki Türk vatandaşlarının kapıda vize uygulaması ile veya vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin listesi...