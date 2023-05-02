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Haberler Galeri SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 12:05

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Son dakika haberi... Bir ülkeye daha seyahatlerde yeni dönem başlıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika haberde, Türk vatandaşlarının sınır kapılarında vize alarak seyahat edebileceği ülkelerin listesine bir yenisi daha eklendiği duyuruldu. Peki Türk vatandaşlarının kapıda vize uygulaması ile veya vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin listesi...

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada bir ülkeye daha seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu. Buna göre Türk vatandaşları bir ülkeye daha sınır kapılarında vize alarak seyahat edebilecek. Peki sınır kapılarında seyahat uygulaması için gerekli belgeler neler? Türk vatadanşlarının kapıda vize uygulaması ve vizesiz seyahat yapabileceği ülkeler hangileri işte detaylar...

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Mısır'a seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu.

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SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı 'Mısır'a gidecek bvatandaşlarımız bundan böyle sınır kapılarında vizelerini alabileceklerdir' dedi.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Kapıda Vize İşlemi Ne Kadar Sürer?

İşlem süresi, gişe yoğunluğuna ve gişedeki memurun çalışma hızına göre değişebilmektedir. Sırada bekleme süresi göz ardı edildiğinde, 10 dakikalık bir süre içerisinde vize almanız mümkün

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

KAPIDA VİZE İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İstenilen evraklar, ülkeden ülkeye değişmekle beraber aşağıda belirttiğimiz belgelerin mutlaka yanınızda bulunmasını tavsiye ederiz.

Pasaport (en azından 1 yıllık)
Pasaport fotokopisi
Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu
Vize ücreti için gerekli döviz
Otel rezervasyonu
Gidiş-dönüş uçak bileti
En az 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
Seyahat sağlık sigorta poliçesi
En az 3 aylık banka hesap döküm belgeleri

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