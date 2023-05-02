SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada bir ülkeye daha seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu. Buna göre Türk vatandaşları bir ülkeye daha sınır kapılarında vize alarak seyahat edebilecek. Peki sınır kapılarında seyahat uygulaması için gerekli belgeler neler? Türk vatadanşlarının kapıda vize uygulaması ve vizesiz seyahat yapabileceği ülkeler hangileri işte detaylar...