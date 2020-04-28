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Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı
Son dakika haber: Dünyayı sürekli füze denemeleri ile şoke eden ve corona virüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez sağlık durumuyla gündemde. Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Kuzey Kore devlet radyosu ise, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmum ise tartışmalara son noktayı koydu. Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. İşte son dakika bilgilerin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2020
08:25
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
08:36
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