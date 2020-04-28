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Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

Son dakika haber: Dünyayı sürekli füze denemeleri ile şoke eden ve corona virüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren lideri Kim Jong-un, bu kez sağlık durumuyla gündemde. basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Kuzey Kore devlet radyosu ise, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmum ise tartışmalara son noktayı koydu. Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. İşte son dakika bilgilerin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 08:36
Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken birden bire lideri Kim Jong-un birinci gündem maddesi haline geldi. Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu.

Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.Ardından basını liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

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Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı.

Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

ABD ve Çin, liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

Son dakika! Dünya şokta! Kim Jong-Un tabuttaki görüntüleri deprem etkisi yarattı

Dün basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı.

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