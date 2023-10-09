İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

17.50: Kudüs'ün güneyindeki Beitar İllit ve Battir yerleşim bölgelerine roket düştü. Roketlerin boş arazilere düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

16.12: Hamas Tel Aviv'i vurdu.

15:45 LÜBNAN'DAN İSRAİL'E SIZMA

İsrailordusu , Lübnan'dan İsrail'e sızma girişiminin olduğunu belirtti. Bölgeden çatışma sesleri geliyor...

GAZZE'YE SU AKIŞININ KESİLMESİ EMREDİLDİ

14.37: İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, Gazze'ye su akışının kesilmesini emrettiğini duyurdu. İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.

13.29: İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu; onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.