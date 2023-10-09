Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:47

İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

İsrail Filistin geriliminde son dakika haberi: 50 yılın ardından resmen savaş ilanında bulunan İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ni bombaladı. İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu gelen son bilgilere göre 24 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'de İsrail'in "Hamas'a emri İran verdi" iddialarına ise İran'dan yanıt geldi. İran yönetimi "Filistin'i desteklesek de olaylarla hiçbir ilgimiz yok" açıklamasında bulundu. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu. Gelen ilk bilgilere göre 50 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika ve son durum gelişmeleri...

AJANSLAR
İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail-Filistin hattında resmen savaş ilanı yapan İsrail, gece boyunca Gazze'yi bombaladı. Taraflar yoğun saldırılarını devam ettirirken, dünya devletlerinden ise iki tarafa da itidal çağrısı yapıldı. Bölgeden ise son dakika haberleri birer birer gelmeye devam ediyor.

İşte İsrail-Filistin hattında yaşanan son dakika gelişmeleri:

İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

17.50: Kudüs'ün güneyindeki Beitar İllit ve Battir yerleşim bölgelerine roket düştü. Roketlerin boş arazilere düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

16.12: Hamas Tel Aviv'i vurdu.

15:45 LÜBNAN'DAN İSRAİL'E SIZMA

İsrailordusu , Lübnan'dan İsrail'e sızma girişiminin olduğunu belirtti. Bölgeden çatışma sesleri geliyor...

GAZZE'YE SU AKIŞININ KESİLMESİ EMREDİLDİ

14.37: İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, Gazze'ye su akışının kesilmesini emrettiğini duyurdu. İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.

13.29: İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu; onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

Vurulan kamptan ilk görüntüler de gelmeye başladı.

İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu | Video

İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

12.35: İsrail, Gazze'nin tamamen abluka altına alınacağını ifade etti. Yapılan açıklamada "Elektrik yok, su yok, yemek yok, hiçbir şey yok" denildi.

12.28: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin sınır bölgesindeki 3 beldede yaşayan Filistinlilerden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.

İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var | Video

İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

"Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA