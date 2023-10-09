İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM: Gazze abluka altında! İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu! İşte ilk görüntüler

İsrail Filistin geriliminde son dakika haberi: 50 yılın ardından resmen savaş ilanında bulunan İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ni bombaladı. İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu gelen son bilgilere göre 24 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'de İsrail'in "Hamas'a emri İran verdi" iddialarına ise İran'dan yanıt geldi. İran yönetimi "Filistin'i desteklesek de olaylarla hiçbir ilgimiz yok" açıklamasında bulundu. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu. Gelen ilk bilgilere göre 50 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika ve son durum gelişmeleri...