Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

NE OLMUŞTU?

NETANYAHU İLE ORTAK AÇIKLAMA VE SÖZDE BARIŞ PLANI!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dün son dakika haberi olarak ekranlara düşen gelişmeye göre toplantıda açıklamalarda bulunan Trump, "Her iki taraf da barışı istiyor ve İsrail barışı gerçekten çok istiyor. Gelecekte, Filistin devleti olacak bir toprak da yaratacağız ve burada terörizmi katı bir şekilde reddedecek olan bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Burada Kudüs, bölünmeden İsrail'in başkenti olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek. Gece kulüplerine otobüslere yönelik saldırılar bir daha geri gelmeyecek. Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdım. Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu tanıdım" dedi.