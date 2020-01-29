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Son dakika haberi: hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! lehine şok paylaşım...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald J. Trump dün Kudüsle ilgili 'nin de tepkisini çeken skandal çıkışını ve bu yöndeki açıklamalarını sürdürdü. Son dakika olarak duyurulan açıklamanın ardından Trump kendisine ait Twitter adresinden yaptığı çıkışta önce ''Her zaman 'in ve Yahudi halkının yanında olacağım'' derken bir de skandal paylaşım yaptı. Filistinlilerin evlerinden ve yurtlarından gönderilerek 'in her karışının işgal edilmesini destekleyen Trump bakın hangi skandal paylaşımı yaptı. İşte Trump'ın gerilimiyle dünyayı getirdiği nokta ve o paylaşımla ilgili son dakika haberi

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:47
Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

ABD Başkanı , Twitter adresinden yaptığı açıklamada, ''Her zaman 'in ve Yahudi halkının yanında olacağım'' derken, işgal haritasını paylaştı.

ÖNCE KUDÜS'ÜN İŞGALCİLERİN ANA VATANI OLDUĞUNU SAVUNDU

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sözde barış planıyla ilgili Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Son dakika paylaşımında, ''Ben her zaman İsrail Devleti ve Yahudi halkın yanında olacağım. Onların güvenlik ve emniyetlerini ve tarihi ana vatanlarında yaşama haklarını kuvvetle destekliyorum. Barış zamanı!'' ifadelerini kullanan Trump, sözde barış planı adı altında çizdikleri işgal haritasını da paylaştı.

Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

NE OLMUŞTU?

NETANYAHU İLE ORTAK AÇIKLAMA VE SÖZDE BARIŞ PLANI!

ABD Başkanı , Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dün son dakika haberi olarak ekranlara düşen gelişmeye göre toplantıda açıklamalarda bulunan Trump, "Her iki taraf da barışı istiyor ve İsrail barışı gerçekten çok istiyor. Gelecekte, devleti olacak bir toprak da yaratacağız ve burada terörizmi katı bir şekilde reddedecek olan bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Burada , bölünmeden İsrail'in başkenti olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek. Gece kulüplerine otobüslere yönelik saldırılar bir daha geri gelmeyecek. Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdım. Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu tanıdım" dedi.

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Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

NETANYAHU'NUN AĞZI KULAKLARINA VARIYORDU!

Trump'ın hukuk dışı bu çıkışı İşgalci 'in Başbakanı Netanyahu'yu oldukça mutlu etti. Netanyahu'nun bu mutluluğu fotoğraflara da yansıdı!

TEŞEKKÜR ETTİ

Trump'ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Netanyahu, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından dolayı BAE, Bahreyn ve Umman'ın Büyükelçilerine teşekkür etti.

Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

KUDÜS'Ü İSRAİL'E VEREREK BARIŞI GETİRECEKMİŞ!

İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmenin ABD için en önemli şeylerden birisi olduğunu belirten Trump, "Belki de en önemlisi, İran ile yapılan bu korkunç nükleer anlaşmadan ABD'nin çıkmasını sağladım. Dürüst olmak gerekirse belki de en önemlisi buydu. Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi halde adaletsiz olur. Filistinliler için de bağımsız bir ülkeye sahip olma şansı olacak. Bu harita ile başkenti Doğu olan bir olacak. Yıllarca Filistin halkına verilen sözler tutulmadı ve bunu hayal kırıklığını yaşadıklarını biliyorum. Bunları bir kenara bırakmalılar. Bizim ortaya koyduğumuz plan onların topraklarını iki katına çıkacak. Başkentlerinde bir ABD büyükelçiliği kurulacak" diye konuştu.

Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

FİLİSTİNLİLERİ PARAYLA MI SATIN ALACAK? 50 MİLYAR VAADİ...

Söz konusu plan kapsamında, halkının kendi ayakları üzerinde duracağını ve gelirinin ikiye, üçe katlayacağını iddia eden Trump, ", Ürdün Kralı ile birlikte çalışarak bölgedeki kutsal mabetlerin güvenliği sağlama konusunda iş birliği yapacaklar. 50 milyar dolarlık bir destekle birlikte yeni kurulacak Filistin devletinin ekonomisi tesis edilecek. Bir milyon Filistinli için iş imkanı sağlanacak. Filistin halkının geliri ikiye üçe katlanacak. Bizim vizyonumuz artık Filistinlilerin yardım ile yaşamalarını sağlayan döngüden onları kurtarmak. Kendi ayakları üzerinde durmalarını destekleyeceğiz. Hamas'ın, İslami Cihat örgütünün kötü faaliyetlerini yasaklayacak kanunlar olacak ve finansal olarak terörün hiçbir şekilde destek almamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI TOPLANTISINA BAE, BAHREYN VE UMMAN BÜYÜKELÇİLERİ KATILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, - meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını açıkladığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın ABD Büyükelçileri de katıldı.

Başkan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sözde barış planını açıklamak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilen sözde barış planının ilan edildiği toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında en dikkat çeken isimler ise BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el Uteybe, Bahreyn'in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman'ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye oldu.

Son dakika haberi: Donald Trump Kudüs hakkında skandal çıkışlarını sürdürdü! İsrail lehine şok paylaşım...

TRUMP'IN SKANDAL PAYLAŞIMI!

Tüm bu gelişmelerin ardından Trump, kendisine ait Twitter adresinden yaptığı açıklamada, '''in ve Yahudi halkının her zaman yanında olacağım'' derken paylaşımında legalleştirmeye çalıştığı işgal haritasını da paylaştı.

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