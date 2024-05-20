Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
07:50
SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. Dönüş yolunda kaza kırıma uğrayan İbrahim Reisi'nin helikopteri dağlık bir alana düşmüştü. Kaza sonrası Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesini bularak İranlı yetkililere bildirdi. Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.