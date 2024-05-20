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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 07:50

SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. Dönüş yolunda kaza kırıma uğrayan İbrahim Reisi'nin helikopteri dağlık bir alana düşmüştü. Kaza sonrası Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesini bularak İranlı yetkililere bildirdi. Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberleri: İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türkiye'nin kaza ile görevlendirdiği Akıncı İHA enkaz bölgesini bularak İranlı yetkililere bildirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

Reuters ve İran haber ajansı yaşanan kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

HELİKOPTERDE DIŞİŞLERİ BAKANI DA BULUNUYORDU

Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

İran Kızılay'ı "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini ifade ederken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktarmıştı.

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