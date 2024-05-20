SON DAKİKA HABERLERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

HELİKOPTERDE DIŞİŞLERİ BAKANI DA BULUNUYORDU

Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.