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Haberler Galeri Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

Son dakika! -un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

Son dakika haber: Kuzey Kore lideri ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri -un, dünya gündeminden düşmek bilmiyor. Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında bomba bir virüs iddiası ortaya attı. İşte o son dakika gelen iddianın detayları...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 08:31
Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

Kuzey Kore lideri hakkındaki gizem resmen çözülene kadar, Washington ve Seul ülkede olan biteni titizlikle izlemeye devam ediyor. Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, Kim'in yokluğuna bir anlam getirmeye ve durumu çözmeye çalışıyor.

Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

Yetkililer son olarak, haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri -un'un iddia edildiği hasta olmadığını ve virüs salgınından korunmak için inzivaya çekilmiş olabileceğini söyledi.

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Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

Salgının başladığı ülke olan Çin'le sınır komşu olmasına rağmen Kuzey Kore'de henüz hiç virüs vakası rapor edilmedi. Ancak İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi salgının burada da başladığına inanıldığını yazdı.

Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

Kuzey Kore liderinin 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum günü kutlamalarına ilk kez katılmaması ve 11 Nisan'dan bu yana halkın önüne çıkmaması spekülasyonlara yol açmış, Kim'in kalp ameliyatı geçirdiği hatta öldüğü söylentileri çıkmıştı.

Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

'Sıra dışı bir durum yok'

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore liderinin önlem olarak kutlamalara katılmamış olabileceğini söyledi.

Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

Kim Yeon-chul, parlamentodaki konuşmasında "İstihbarat bilgilerimize dayanarak [Kuzey Kore'de] sıra dışı bir işaret olmadığını rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız. Evet, iktidara geldiğinden bu yana kutlamaların hiçbirini kaçırmadı ama ülkede koronavirüs salgını endişesiyle birçok etkinlik ve kutlama iptal edildi" dedi.

Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

"Kalp ameliyatı yalan haber"

Bakan Kim, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiği yönündeki iddiaları "sahte haber" diye niteledi, -un'un Ocak ayından bu yana en az iki kez, üç hafta süreyle hiç kamuoyuna çıkmadığını hatırlattı.

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