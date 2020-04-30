Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...

"Kalp ameliyatı yalan haber"



Bakan Kim, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiği yönündeki iddiaları "sahte haber" diye niteledi, Kim Jong-un'un Ocak ayından bu yana en az iki kez, üç hafta süreyle hiç kamuoyuna çıkmadığını hatırlattı.