HaberlerGaleriSon dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...
Son dakika! Kim Jong-un ile ilgili yeni açıklama! Coronadan...
Son dakika haber: Kuzey Kore lideri ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünya gündeminden düşmek bilmiyor. Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında bomba bir corona virüs iddiası ortaya attı. İşte o son dakika gelen iddianın detayları...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
08:25
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
08:31
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