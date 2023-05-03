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Haberler Galeri SON DAKİKA | Putin'e suikast girişimi! İHA'lar ile hedef alındı: Rusya'dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:48

SON DAKİKA | Putin'e suikast girişimi! İHA'lar ile hedef alındı: Rusya'dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kremlin'e İHA'lar ile saldırı girişliminde bulunuldu. Saldırı girişimini gerçekleştiren İHA'lar etkisiz hale getirildi. Putin'in hedef alındığı düşünülürken saldırıya ilişkin ilk görüntüler geldi. Konuya ilişkin aHaber'e açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, bunun çok tehlikeli bir kumar olduğunu belirtirtti. Caşın, "Dünya barışına yapılan bir saldırı ile karşı karşıyayız. " dedi.

SON DAKİKA | Putin’e suikast girişimi! İHA’lar ile hedef alındı: Rusya’dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...

SON DAKİKA HABERİ... Dünya, Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında Kiev'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA | Putin’e suikast girişimi! İHA’lar ile hedef alındı: Rusya’dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi. Saldırıya ilişkin ilk görüntüler servis edildi.

SON DAKİKA! Putin'e suikast girişimi! Kremlin Sarayı İHA'lar ile hedef alındı | Video

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SON DAKİKA | Putin’e suikast girişimi! İHA’lar ile hedef alındı: Rusya’dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...

PUTİN YARA ALMADI

Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin'in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.

SON DAKİKA | Putin’e suikast girişimi! İHA’lar ile hedef alındı: Rusya’dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...

"KARŞILIK VERME HAKKIMIZ GİZLİ TUTULUYOR"

Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine 'gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde' karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.

SON DAKİKA | Putin’e suikast girişimi! İHA’lar ile hedef alındı: Rusya’dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...

PUTİN'İN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

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