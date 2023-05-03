Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:07
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
15:48
SON DAKİKA | Putin'e suikast girişimi! İHA'lar ile hedef alındı: Rusya'dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kremlin'e İHA'lar ile saldırı girişliminde bulunuldu. Saldırı girişimini gerçekleştiren İHA'lar etkisiz hale getirildi. Putin'in hedef alındığı düşünülürken saldırıya ilişkin ilk görüntüler geldi. Konuya ilişkin aHaber'e açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, bunun çok tehlikeli bir kumar olduğunu belirtirtti. Caşın, "Dünya barışına yapılan bir saldırı ile karşı karşıyayız. " dedi.