SON DAKİKA | Putin’e suikast girişimi! İHA’lar ile hedef alındı: Rusya’dan açıklama, saldırının ilk görüntüleri...

SON DAKİKA HABERİ... Dünya, Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında Kiev'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi.