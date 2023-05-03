SON DAKİKA! Putin'e suikast girişimi! Kremlin Sarayı İHA'lar ile hedef alındı | Video
Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kremlin'e İHA'lar ile saldırı girişliminde bulunuldu. Saldırı girişimini gerçekleştiren İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırı girişiminde Putin'in hedef alındığı düşünülüyor...
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