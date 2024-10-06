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Haberler Galeri SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!
Giriş Tarihi: 06.10.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 13:15

SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

SON DAKİKA... Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma imza attı. Katliama varan saldırılarda 1 yıl geride kaldı. Filistin'deki Sağlık Bakanlığı 365 gündür devam eden saldırılarda can kaybının 41 bin 870'i geçtiği açıklandı. Dünya, Orta Doğu'daki gerilime kilitlenirken İsrail savaşı adım adım genişletme kararı aldı. İsrail ordusu karadan işgali sürdürürken bir yandan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'u gece boyu bombaladı. Gazze'de ise Cebaliye'yi kuşatan İsrail ordusunun yeni bir katliama hazırlandığı ortaya çıktı. İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yayınladığı harita ile Kuzey Gazze'de yeni işgal planını paylaştı. Hamas lideri Sinwar ise İsrail'in olası suikastına karşı dikkat çeken bir önlem aldı. İşte bölgeden sıcak detaylar…

AJANSLAR
SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini alan Siyonist İsrail, Orta Doğu'da gerilimi artırdı. 7 Ekim'den beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 40 binden fazla sivilin ölümüne sebep olan İsrail, geçtiğimiz hafta Lübnan'a karadan işgali başlattı.

SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

Can kayıplarının on binleri bulduğu Lübnan, dün gece boyu İsrail'in bombardımanına uğradı. İsrail, cumartesini pazara bağlayan gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı düzenledi. Art arda gelen saldırılar, kent genelinde patlamalara ve birkaç kilometre öteden görülebilen ışık fırtınalarına neden oldu. Beyrut'un güney kesimleri ve havaalanına yakın yerlere en az 8 saldırı gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

KUZEY GAZZE İÇİN YENİ BİR İŞGAL PLANI: BÖLGEYİ TERK EDİN!

Dünya Orta Doğu'daki gerilime kilitlenmişken İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi. Geçtiğimiz hafta Lübnan'ı karadan işgale başlayan İsrail bir kez daha Gazze'ye yöneldi.

SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee sosyal medya hesabından yayınladığı harita ile Kuzey Gazze'de yaşayan Filistinlilere bölgeye terk etmelerini söyledi. Sosyal medyadan tehditlerine devam eden Adraee, Filistinlileri göçe zorlayarak bölgenin İsrail ordusu tarafından savaş bölgesi olarak görüleceğini belirtti.

SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

İSRAİL SOSYAL MEDYADAN BİLGİ TOPLUYOR

Lübnan Ordusu, İsrail'in sosyal medya aracılığıyla istihbarat topladığını iddia etti. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "İsrail, vatandaşlarımızı casusluk ve bilgi toplama amaçlı sitelere çekmek amacıyla bazı sosyal medya platformlarında video klipler, bağlantılar ve uygulamalar gibi medya içerikleri yayınlamaya çalışmaktadır. Ordu Komutanlığı bu içeriğe erişmenin tehlikesi konusunda vatandaşlarını uyarmaktadır. Zira bu, İsrail'in Lübnan'a karşı devam eden saldırıları bağlamında, vatan ve toplum için güvenlik riski oluşturmaktadır," ifadeleri kullanıldı.

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