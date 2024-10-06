Giriş Tarihi: 06.10.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
13:15
SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!
SON DAKİKA... Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma imza attı. Katliama varan saldırılarda 1 yıl geride kaldı. Filistin'deki Sağlık Bakanlığı 365 gündür devam eden saldırılarda can kaybının 41 bin 870'i geçtiği açıklandı. Dünya, Orta Doğu'daki gerilime kilitlenirken İsrail savaşı adım adım genişletme kararı aldı. İsrail ordusu karadan işgali sürdürürken bir yandan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'u gece boyu bombaladı. Gazze'de ise Cebaliye'yi kuşatan İsrail ordusunun yeni bir katliama hazırlandığı ortaya çıktı. İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yayınladığı harita ile Kuzey Gazze'de yeni işgal planını paylaştı. Hamas lideri Sinwar ise İsrail'in olası suikastına karşı dikkat çeken bir önlem aldı. İşte bölgeden sıcak detaylar…