SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

Can kayıplarının on binleri bulduğu Lübnan, dün gece boyu İsrail'in bombardımanına uğradı. İsrail, cumartesini pazara bağlayan gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı düzenledi. Art arda gelen saldırılar, kent genelinde patlamalara ve birkaç kilometre öteden görülebilen ışık fırtınalarına neden oldu. Beyrut'un güney kesimleri ve havaalanına yakın yerlere en az 8 saldırı gerçekleşti.