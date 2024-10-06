SON DAKİKA: Siyonist İsrail’den Gazze’de yeni katliam planı! Ordu sözcüsü harita paylaşıp duyurdu: Bu bölgeleri terk edin!

İSRAİL SOSYAL MEDYADAN BİLGİ TOPLUYOR

Lübnan Ordusu, İsrail'in sosyal medya aracılığıyla istihbarat topladığını iddia etti. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "İsrail, vatandaşlarımızı casusluk ve bilgi toplama amaçlı sitelere çekmek amacıyla bazı sosyal medya platformlarında video klipler, bağlantılar ve uygulamalar gibi medya içerikleri yayınlamaya çalışmaktadır. Ordu Komutanlığı bu içeriğe erişmenin tehlikesi konusunda vatandaşlarını uyarmaktadır. Zira bu, İsrail'in Lübnan'a karşı devam eden saldırıları bağlamında, vatan ve toplum için güvenlik riski oluşturmaktadır," ifadeleri kullanıldı.