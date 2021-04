Son dakika haberi:"The Ever Given" isimli yük gemisi, geçen Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak tüm dünyada manşetlere çıktı. İlginç olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geminin sahibi Japon firmadan '900 milyon dolar' tazminat talep edildiği vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları