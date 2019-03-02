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Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Uçaklarda bizleri çok iyi karşılayan tüm problemlerimizi çözmek adına bizlere yardımcı olan hostesler, son dönemde sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın çeşitli havalimanlarında uçaklar boşaldıktan sonra hosteslerin çektikleri fotoğraflar çok konuşuluyor. Hostesler arasında da bu trend giderek yayılıyor; işte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





