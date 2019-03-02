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o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Uçaklarda bizleri çok iyi karşılayan tüm problemlerimizi çözmek adına bizlere yardımcı olan hostesler, son dönemde sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın çeşitli havalimanlarında uçaklar boşaldıktan sonra hosteslerin çektikleri fotoğraflar çok konuşuluyor. Hostesler arasında da bu trend giderek yayılıyor; işte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 11:36
Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Hostesler arasında yolcular indikten sonra uçakta fotoğraf çekilmek trend olmuş durumda. Çeşitli hesaplarında buluşan başta hostesler olmak üzere hava yolu çalışanları sosyal medyada yeni bir çılgınlığa imza atıyor.

Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Dünyanın farklı yerlerinden hostesler birbirine nazire yaparcasına kareler paylaşıyor.

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Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Adeta bir çılgınlığa dönmüş durumda!

Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Kimileri yolcu kabinlerinde

Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Kimileri pilot kokpitinde

Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Kimileri uçağın önünde pozlar veriyorlar!

Sosyal medya o hostesleri konuşuyor! Gün geçtikçe 'trend' oluyor...

Bu durumun nereye kadar gideceği ise merak konusu!

İşte o kareler!

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