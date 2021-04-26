SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in ismi son dönemde sıklıkla gündeme geliyor. Roket ve uzay mekiği üreticisi olan SpaceX, uzun zamandan beridir Mars'a gitmek için çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte Ay'a iniş kapsülünün inşasını da SpaceX üstlendi. Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiği, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Fakat SpaceX'in kapsülünün bu yolculuk sırasında bir UFO atrafından takip edildiği ve kırmızı alarma geçildiği ortaya çıktı. İşte ilginç olay hakkındaki detaylar...