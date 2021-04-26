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Haberler Galeri SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 15:49

mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

'ın sahibi olduğu 'in ismi son dönemde sıklıkla gündeme geliyor. Roket ve uzay mekiği üreticisi olan SpaceX, uzun zamandan beridir 'a gitmek için çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte 'a iniş kapsülünün inşasını da SpaceX üstlendi. Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in 4 astronotu taşıyan mekiği, roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Crew Dragon, 'na (ISS) ulaştı. Fakat SpaceX'in kapsülünün bu yolculuk sırasında bir UFO atrafından takip edildiği ve kırmızı alarma geçildiği ortaya çıktı. İşte ilginç olay hakkındaki detaylar...

SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

UFO'ların varlığı yıllardır tartışılıyor. Kimine göre uzaylılar dünyamızı ve bizleri gözlüyorlar. Hatta bazı kişiler , Dünya'nın uydusu ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde uzaylılar tarafından kurulmuş, ama terk edilmiş yapılar olduğunu iddia ediyor. NASA'nın Perseverance keşif aracını Mars'taki uzaylı kalıntılarını incelemek için gönderdiği iddia ediliyor. Bu iddialar bitmek bilmiyor. Şimdi de 'in mekiğinin UFO tarafından takip edildiği söylendi.

SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

23 Nisan günü gerçekleşen tarihi fırlatmanın hemen ardından mürettebat için kırmızı alarm verildiği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kalkıştan hemen sonra yetkililer tarafından UFO (Unidentified flying object - tanımlanamayan uçan nesne) saptandı.

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SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

Aynı habere göre, söz konusu nesnenin astronotları ISS'ye taşıyan kapsülüne beklenmedik bir şekilde yaklaşması, yetkililerini alarma geçirdi. Hemen konu ile ilgili astronotlar bilgilendirildi ve olası bir çarpışma ihtimaline karşı standart prosedür uygulandı. Bu kapsamda SpaceX yetkilileri astronotlara 'Derhal uzay kıyafetlerini giyin ve kendinizi koltuklara bağlayın' komutunu verdi.

SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

Türkiye saatiyle 20.44'te gerçekleşen karşılaşmanın astronotlara ve uzay aracına zarar vermediği, söz konusu objenin korkulandan daha uzak bir mesafeden geçtiği bilgisi paylaşıldı. roketiyle fırlatılan uzay aracı ile ISS'ye giden 4 astronot burada altı aylık bir bilim görevi yürütecek.

SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

Mekiğin ISS'ye ulaşması ile birlikte uzaydaki astronot sayısı 11'e yükseldi. Uzay'daki en kalabalık nüfus ise 13 kişi ile 2011 yılında olmuştu. ISS'deki bu tarihi anı espirili bir dille değerlendiren Japon Uzay Ajansı Başkanı Hiroshi Yamakawa 'Buradaki kalabalığın dünyadaki bu zor durumda, hepimiz için cesaret ve umut getirdiğine inanıyorum' dedi.

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