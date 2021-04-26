SpaceX Crew Dragon mekiğini UFO takip etti! Kırmızı alarm verdiler!

UFO'ların varlığı yıllardır tartışılıyor. Kimine göre uzaylılar dünyamızı ve bizleri gözlüyorlar. Hatta bazı kişiler Mars, Dünya'nın uydusu Ay ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde uzaylılar tarafından kurulmuş, ama terk edilmiş yapılar olduğunu iddia ediyor. NASA'nın Perseverance keşif aracını Mars'taki uzaylı kalıntılarını incelemek için gönderdiği iddia ediliyor. Bu iddialar bitmek bilmiyor. Şimdi de SpaceX'in Crew Dragon mekiğinin UFO tarafından takip edildiği söylendi.