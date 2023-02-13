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Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:51

Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi

ABD'nin kuzeyinde 3 ayrı tanımlanamayan cismin düşürülmesi tartışmalara yol açtı. Biden'ın emriyle havada vurulan cisimle ilgili açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi ise dünyanın konuştuğu olayla ilgili bir UFO açıklamasında bulundu.

AA
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Biden’ın emriyle havada vuruldu! ABD’de UFO alarmı: Pentagon’dan flaş açıklama geldi

Kuzey Amerika semalarında dolaşan 3 ayrı tanımlanamayan cisim kriz çıkarmaya devam ediyor. ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi.

Biden’ın emriyle havada vuruldu! ABD’de UFO alarmı: Pentagon’dan flaş açıklama geldi

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.

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Biden’ın emriyle havada vuruldu! ABD’de UFO alarmı: Pentagon’dan flaş açıklama geldi

NORAD'ın, ABD lideri Joe Biden'ın emriyle ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

Biden’ın emriyle havada vuruldu! ABD’de UFO alarmı: Pentagon’dan flaş açıklama geldi

Michican Temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı (Pentagon) benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi." ifadelerini kullandı.

Biden’ın emriyle havada vuruldu! ABD’de UFO alarmı: Pentagon’dan flaş açıklama geldi

Emekli Korgeneral Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

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