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  • Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

Tarihteki en büyük ... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi. Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Euro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı. Eyalet Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın inceleme altında olduğunu ve hırsızların arandığını bildirdi. Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan 'Güçlü August' döneminde toplandığı belirtilirken, hangi eserlerin çalındığı konusunda bilgi verilmedi.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 19:10
Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

'da bulunan Yeşil Kubbe'da tarihin en büyük meydana geldi.

Çalınan eserlerin toplam değerinin 1 milyar euro civarında olduğu açıklandı.

Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

'de bulunan Grünen Gewölbe (Yeşil Kubbe) tarihin en büyük hırsızlıklarından birine sahne oldu.

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Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

Polis sözcüsü Thomas Geithner, sabah saat 09.30'da yaklaşık 1 milyar euro değerinde tarihi çalındığını söyledi.

Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

Emniyetin adeta ablukaya aldığı 'Yeşil Kubbe'nin civarında kuş uçurtmuyor ve incelemeler sürüyor.

Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

Bild'in aktardığına göre, Augustus Köprüsü'nün altındaki elektrik panolarının tahrip edilmesinin ardından içeri giren hırsızlar sabah 05.00'te büyük hırsızlığı gerçekleştirdi.

Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro

Hırsızların mücevher ve değerli görünen her şeyi aldıkları kaydedilirken, vazo ve büyük boyuttaki tüm eşyalara ise dokunulmadığı kaydedildi.

Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro
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