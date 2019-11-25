Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro
Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı... Çalınan eserlerin değeri tam 1 milyar Euro
Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi. Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Euro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı. Saksonya Eyalet Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın inceleme altında olduğunu ve hırsızların arandığını bildirdi. Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan 'Güçlü August' döneminde toplandığı belirtilirken, hangi eserlerin çalındığı konusunda bilgi verilmedi.
Giriş Tarihi: 25.11.2019
19:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
19:10
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ