Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
12:28
Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, geniş ve kapsamlı bir saldırı ihtimaline karşı Tel Aviv-Washington hattında görüşme trafiği arttı. ABD medyasından ise çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'li mevkidaşı Llyod Austin ile gece saatlerinde yaptığı telefon görüşmesinde, 'İran'ın geniş çaplı bir askeri saldırı hazırlığında olduğunu aktardığı' öne sürüldü.