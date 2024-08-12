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Haberler Galeri Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında
Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:28

Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, geniş ve kapsamlı bir saldırı ihtimaline karşı Tel Aviv-Washington hattında görüşme trafiği arttı. ABD medyasından ise çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'li mevkidaşı Llyod Austin ile gece saatlerinde yaptığı telefon görüşmesinde, 'İran'ın geniş çaplı bir askeri saldırı hazırlığında olduğunu aktardığı' öne sürüldü.

İHA
Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından gözler İran'a çevrilmiş durumda… Tahran yönetimi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, geniş çaplı bir saldırıyla intikam alması bekleniyor. Bölgede gergin bekleyiş sürerken, ABD ise bölgedeki durumu yakından takip ederek, İsrail yetkilileri ile sık sık iletişime geçiyor.

Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

GALLANT, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant gece saatlerinde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Gallant ve Austin son gelişmeler ışığında hem operasyonel hem de stratejik koordinasyonu ele aldı.

Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

Gallant, ayrıca İran ve müttefiklerinin oluşturduğu tehditler karşısında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) hazırlık ve kabiliyetlerini ayrıntılı olarak ele aldı, bölgede konuşlandırılan çok çeşitli ABD askeri kabiliyetleriyle birlikte çalışabilirliği konusunda fikir alışverişi yaptı.

Tel Aviv-Washington hattında büyük panik! ABD medyasından çarpıcı iddia: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında

Gallant ayrıca esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılmasının aciliyetini vurguladı ve ABD yönetimine bu konudaki liderliği ve kararlılığı için teşekkür etti.

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