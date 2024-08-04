Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
13:32
Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail "ölümcül saldırı" senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tel Aviv-Washington hattında görüşme trafiği yoğunlaştı. İsrail basını Tel Aviv yönetiminin; Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinin ortak saldırı senaryosuna hazırlandığını belirtti. ABD ile yoğun görüşme trafiğinde, olası saldırının "daha kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilirken, misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dahil tüm seçeneklerin masada olduğu ifade edildi.