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Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:32

Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail "ölümcül saldırı" senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tel Aviv-Washington hattında görüşme trafiği yoğunlaştı. İsrail basını Tel Aviv yönetiminin; Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinin ortak saldırı senaryosuna hazırlandığını belirtti. ABD ile yoğun görüşme trafiğinde, olası saldırının "daha kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilirken, misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dahil tüm seçeneklerin masada olduğu ifade edildi.

AA
Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail ölümcül saldırı senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Lübnan Hizbullahı'nın iki numarası Fuad Şükür'ün İsrail'in hava saldırısında ölmesi ve Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasından Tel Aviv'in sorumlu tutulmasıyla, İsrail'de güvenlik ve siyaset teşkilatı yoğun görüşme trafiğine geçti.

Görüşmeler sonunda, İsrail'in Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden birleşik veya ayrı bir saldırının "kaçınılmaz olduğu", gelecek karşılığın zamanlaması ve özellikle "kapsamının belirsizliğini" koruduğu belirtildi.

Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail ölümcül saldırı senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız

İSRAİL ÖNLEYİCİ BİR SALDIRIYLA HAREKETE GEÇEBİLİR

Tel Aviv'in bu saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin yoğun görüşmeler devam ederken İsrail'in önce davranıp "önleyici bir saldırıyla" harekete geçmesinin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

İsrail'de bakanlıklardan "topraklarında binlerce noktanın vurulacağı 5 cephede savaşa evrilebilecek tüm senaryolara hazırlıklı olmaları" istendiği, sadece bakanlara değil, kritik devlet kurumlarının başındaki isimlere de telekomünikasyon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimde kalabilmeleri için uydu telefonları dağıtıldığı kaydedildi.

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Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail ölümcül saldırı senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız

"HİZBULLAH BÜYÜK BİR SALDIR HAZIRLIĞINDA"

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın İsrail'e karşı "askeri hedeflerle sınırlı olmayacak" büyük bir saldırıya hazırlandığını ancak ABD'nin İsrail'in savunmasında rol alacağını paylaşmasının ardından İranlıların saldırılarının boyutunu ve hamlelerini hesapladığını değerlendirdi.

İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırının bertaraf edilmesi için ABD ve İsrail'in görüşme trafiğinin artırıldığı, ABD'nin uçak gemisini bölgeye kaydırdığı ve 13 Nisan'da İran'dan İsrail'e düzenlenen saldırıdakine benzer bölgedeki müttefik ülkeleriyle hareket etmeye çalışacağı ifade edildi.

Üzerinde çalışılan senaryo "bu sefer saldırının daha geniş, daha yoğun ve daha ölümcül olacağı şeklinde" kurgulandı.

Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail ölümcül saldırı senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız

"İSRAİL GÜÇLÜ BİR KARŞILIK VEREBİLİR"

İsrailli üst düzey bir yetkili, İran, Lübnan Hizbullahı ve bölgedeki diğer İran vekillerinin eş zamanlı hareket etmesi halinde İsrail ve ABD'nin tüm saldırıyı bertaraf etmesinin zor göründüğünü, kayıpların artabileceğini, buna karşın İsrail'in "dünyanın da desteğini alarak daha güçlü bir karşılık verebileceğini" savundu.

İsrail ordusunun vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında değişikliğe gitmemesi, gündelik hayatın normal seyrinde devam etmesinin "aldatıcı olmaması" gerektiğini vurgulayan yetkililer, İran ve Hizbullah'ın on yıllardır bir gün kullanmak üzere askeri güç inşa ettiğini ve "her an bir savaş çıkabileceği" yorumunu yaptı.

Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail ölümcül saldırı senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız

İsrail'in 13 Nisan'da İran'dan düzenlenen saldırıda halka yaptığı güvenlik duyurularının İran'ın saldırısının şiddetlenmesine yol açtığını değerlendiren güvenlik yetkilileri, tehdit oluştuğunda vatandaşlarına uyarılarını hemen güncelleyebileceğini belirtti.

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