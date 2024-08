Tel Aviv-Washington hattında yoğun trafik! İsrail "ölümcül saldırı" senaryosuna hazırlanıyor: Hazırlıklı olmalıyız

"İSRAİL GÜÇLÜ BİR KARŞILIK VEREBİLİR"

İsrailli üst düzey bir yetkili, İran, Lübnan Hizbullahı ve bölgedeki diğer İran vekillerinin eş zamanlı hareket etmesi halinde İsrail ve ABD'nin tüm saldırıyı bertaraf etmesinin zor göründüğünü, kayıpların artabileceğini, buna karşın İsrail'in "dünyanın da desteğini alarak daha güçlü bir karşılık verebileceğini" savundu.

İsrail ordusunun vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında değişikliğe gitmemesi, gündelik hayatın normal seyrinde devam etmesinin "aldatıcı olmaması" gerektiğini vurgulayan yetkililer, İran ve Hizbullah'ın on yıllardır bir gün kullanmak üzere askeri güç inşa ettiğini ve "her an bir savaş çıkabileceği" yorumunu yaptı.