Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Teröre kucak açan Avrupa'da iğrenç saldırılar! PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı
Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:35

Teröre kucak açan Avrupa'da iğrenç saldırılar! PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı

Son dakika haberleri… Tüm dünya tarafından merakla beklenen 14 Mayıs seçimleri sayısız ülke tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye seçimleri uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip edilirken yurt dışında sandığa giden seçmen sayısında da rekor katılım yaşanıyor. Yapılan anketlere göre özellikle Başkan Erdoğan seçmenlerinin yoğunlukta olduğu AB ülkelerinde provokatörler boş durmuyor. PKK terör örgütüne ve destekçilerine "ifade özgürlüğü" kisvesi altında müsahama gösterilen ülkelerde çirkin saldırılar yaşanıyor. Son olarak Belçika ve Fransa'da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Teröre kucak açan Avrupa’da iğrenç saldırılar! PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı

Son dakika haberleriTürkiye seçimleri dünyanın gündeminden düşmüyor. Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli sonuçları olacak 14 Mayıs seçimleri başta Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Teröre kucak açan Avrupa’da iğrenç saldırılar! PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı

YURT DIŞI KATILIMI REKOR SEVİYELERDE

Uluslararası medya sık sık analizlere konu olan seçimlerde Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadeledeki başarısının yanı sıra edindiği güçlü konuma dair ifadeler yer alıyor. Yurt dışındaki Türk seçmenlerin tercihlerine odaklanan anketlerde ise Cumhur İttifakı başı çekiyor. Özellikle AB ülkelerinde yaşayan Türk seçmenlerinin yoğun katılım sağladığı seçimlerde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na olan destek dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teröre kucak açan Avrupa’da iğrenç saldırılar! PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı

TERÖR YANDAŞLARININ ÇİRKİN SALDIRILARI

Yurt dışında seçimler devam ederken AB ülkelerine yuvalanmış PKK terör örgütü unsurları ise boş durmuyor. "İfade özgürlüğü" adı altında terör destekçilerine sahip çıkan, yaşanan şiddet eylemlerine müdahale etmekte ise yetersiz kalan bazı AB ülkelerinde ise akılalmaz manzaralar yaşanıyor.

Teröre kucak açan Avrupa’da iğrenç saldırılar! PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı

PKK destekçilerinin yoğun olarak yaşadığı Fransa ve Belçika'da, sandığa giden Türk vatandaşları şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda art arda yaşanan olaylarda PKK yandaşlarının Türk seçmenlerin oy kullanmasına engel olmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Teröre kucak açan Avrupa’da iğrenç saldırılar! PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı

TÜRK VATANDAŞLARINA BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

İlk olarak hafta sonu yaşanan olaylarda Belçika'nın Anvers kentinde kurulan sandıklarda çirkin anlar yaşandı. Türk seçmenlerin sandıklara gitmesine engel olmak isteyen PKK yandaşları, oy merkezlerinin önünde toplanarak çirkin saldırılarda bulundu. Yaşanan saldırılarda Belçika polisinin yetersiz ve geç müdahalesi ise büyük tepkiye neden oldu.

SON DAKİKA