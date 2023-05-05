Giriş Tarihi: 05.05.2023 14:29

Tetikçi Batı medyasının amacı ne? Türkiye ve Erdoğan karşıtı algı operasyonunu uzman isim SABAH’a değerlendirdi

Türkiye seçimleri, dünya gündeminin de bir numaralı konusu haline geldi. Barındırdığı sonuçlar nedeniyle hem bölgesel hem de küresel siyaset dinamiklerini tamamen değiştirmesi beklenen 14 Mayıs'a sayılı günler kala sözde tarafsız Batı medyası açık açık saldırıya geçti. Tetikçiliğe soyunarak Türkiye'deki seçimler üzerinden algı operasyonuna girişen Batı medyasının hedeflerinin ve pompalanan Erdoğan düşmanlığının nedenlerini, SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.