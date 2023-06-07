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Haberler Galeri The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu
Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 12:14

The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

The Washington Post, Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nden oluşan bir ekibin 2022'nin eylül ayında Kuzey Akım 1 ve 2'ye düzenlenen sabotajın sorumlusu olduğunu ve ABD'nin CIA aracılığı ile bu istihbaratı daha önceden elde ettiğini iddia etti.

The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu bazı yerleşim yerlerinde su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi. Ukrayna topraklarında Rusya ile devam eden savaşta, top atışlarıyla isabet alan Kahovka Barajı yıkıldı.

The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

Baraj sularının etkilediği Herson bölgesindeki son durum bölge sakinlerince kaydedildi. Ukraynalı yetkililere göre, barajın suyu 24 saat boyunca yerleşim yerlerine doğru etkili şekilde akmaya devam edecek.

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The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Rusya ve Ukrayna delegasyonları saldırıyla ilgili birbirini suçluyor.

The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

Yaşanan hadise özellikle ABD medyasında büyük yankı uyandırdı. ABD menşeili The Washington Post'tan ise dikkat çeken bir haber geldi.

The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

Baraj patlamasına yer verilen haberde ABD'nin birkaç ay önce meydana gelen Kuzey Akım Boru hatlarındaki patlamayı daha önceden bildiğine ve saldırının sorumlusunun Ukrayna olduğu iddia edildi.

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