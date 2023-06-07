The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu bazı yerleşim yerlerinde su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi. Ukrayna topraklarında Rusya ile devam eden savaşta, top atışlarıyla isabet alan Kahovka Barajı yıkıldı.