The Washington Post istihbarat bilgilerini sızdırdı: ABD, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajı önceden biliyordu

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu bazı yerleşim yerlerinde su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi. Ukrayna topraklarında Rusya ile devam eden savaşta, top atışlarıyla isabet alan Kahovka Barajı yıkıldı. Baraj sularının etkilediği Herson bölgesindeki son durum bölge sakinlerince kaydedildi. Ukraynalı yetkililere göre, barajın suyu 24 saat boyunca yerleşim yerlerine doğru etkili şekilde akmaya devam edecek. Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Rusya ve Ukrayna delegasyonları saldırıyla ilgili birbirini suçluyor. Yaşanan hadise özellikle ABD medyasında büyük yankı uyandırdı. ABD menşeili The Washington Post'tan ise dikkat çeken bir haber geldi. Baraj patlamasına yer verilen haberde ABD'nin birkaç ay önce meydana gelen Kuzey Akım Boru hatlarındaki patlamayı daha önceden bildiğine ve saldırının sorumlusunun Ukrayna olduğu iddia edildi. Haberin detaylarında CIA'nın geçen haziran ayında Avrupalı bir istihbarat servisi ile Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nden meydana gelen bir ekibin Kuzey Akım Boru hatlarını sabote etmeyle ilgili plan yaptığından bahseildi. Washington Post'a göre, söz konusu olayın içinde Joe Biden yönetimi de var. Avrupalı bir istihbarat servisinin 2022 haziran ayında tüm bilgileri toplayarak CIA'ye verdiği de dolaşan iddialar arasında. Aynı zamanda CIA'nın başta çekingen yaklaşsa da bilginin kaynağını doğrulayınca bildiklerini diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle paylaştığı da iddia edildi. Washington Post, söz konusu bilgilerin Kuzey Akım saldırılarını Ukrayna ile ilişkilendiren en net kanıt olduğunu belirtti. İstihbarat bilgileri arasında saldırı planı ile alakalı son derece ayrıntılı teknik bilgilerin de olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda Batılı müttefiklerin de elinde bilgilerin olduğu söylendi. Kuzey Akım 1 ve 2'deki sızıntılar 26 Eylül 2022 tarihinde meydana gelmişti. Yapılan incelemeler boru hatlarındaki sızıntıların sabotajdan kaynaklandığını doğrulamıştı. Almanya'da geçtiğimiz aylarda sızan bilgilerde Ukrayna yanlısı bir grubun geçen yıl boru hatlarına bir sabotaj planı olduğundan bahsedilmişti. Söz konusu grubun 5 erkek ile 1 kadından oluştuğunu ve patlamanın olduğu günlerde Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportla bir yat kiraladığı ileri sürülmüştü.