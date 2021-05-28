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Giriş Tarihi: 28.05.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 17:01

Toplu taşıma araçlarında keşfedilmemiş virüsler ve bakteriler bulundu! Bilim insanları açıkladı!

Coronavirüse karşı mücadele farklı marka aşılarla etkin şekilde sürerken, ülkemizde ise yerli aşı çalışmalarında önemli adımlar atıldı. pandemisiyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan bilim insanları gelecekteki muhtemel salgınları engellemek için virüsler, bakteriler üstünde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Araştırmacılar dünyanın birçok şehrindeki toplu taşıma araçlarından elde edilen numuneleri değerlendirerek daha önce keşfedilmemiş binlerce virüs ve bakteri tespit etti.

AA
Toplu taşıma araçlarında keşfedilmemiş virüsler ve bakteriler bulundu! Bilim insanları açıkladı!

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, 900'den fazla bilim insanı ve gönüllü, dünya genelinde 60 şehirde toplu taşıma araçları üzerinden bir çalışma yürüttü.

Toplu taşıma araçlarında keşfedilmemiş virüsler ve bakteriler bulundu! Bilim insanları açıkladı!

Çalışma kapsamında, 2015-2017 yıllarında 60 şehirdeki toplu taşıma araçlarından alınan numuneler değerlendirildi.

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Toplu taşıma araçlarında keşfedilmemiş virüsler ve bakteriler bulundu! Bilim insanları açıkladı!

Bilim insanları Londra'dan Sydney'e, Santiago'dan Tokyo'ya birçok şehrin toplu taşıma sistemlerinden elde edilen 4 bin 728 numuneyi laboratuvar ortamında inceledi.

Toplu taşıma araçlarında keşfedilmemiş virüsler ve bakteriler bulundu! Bilim insanları açıkladı!

Araştırma, şehirlerin mikrobik profillerinin, elde edilen bakteri ve virüslerin tür ve yoğunluğunun büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Toplu taşıma araçlarında keşfedilmemiş virüsler ve bakteriler bulundu! Bilim insanları açıkladı!

Bunun yanı sıra metro ve otobüsler dahil birçok toplu taşıttan elde edilen örneklerde, 10 bin 928 virüsün ve 1302 bakterinin bugüne kadar keşfedilmediği belirlendi.

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