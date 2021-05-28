Giriş Tarihi: 28.05.2021 16:54Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 17:01
Toplu taşıma araçlarında keşfedilmemiş virüsler ve bakteriler bulundu! Bilim insanları açıkladı!
Coronavirüse karşı mücadele farklı marka aşılarla etkin şekilde sürerken, ülkemizde ise yerli aşı çalışmalarında önemli adımlar atıldı. Coronavirüs pandemisiyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan bilim insanları gelecekteki muhtemel salgınları engellemek için virüsler, bakteriler üstünde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Araştırmacılar dünyanın birçok şehrindeki toplu taşıma araçlarından elde edilen numuneleri değerlendirerek daha önce keşfedilmemiş binlerce virüs ve bakteri tespit etti.