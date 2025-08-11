Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025
11:49
Trump Washington’da savaş çanlarını çaldı: FBI ajanları sokaklarda, ordu hazır bekliyor! ABD’nin başkentinde olağanüstü hal havası
Cumhuriyetçi lider Donald Trump, Washington DC'deki evsizlere ve suçlulara savaş açtı. ABD Başkanı'nın başkentte kapsamlı bir "operasyon" başlatmasıyla FBI ajanları sokaklara indi ve gece boyunca devriye attı. Orduya bağlı Ulusal Muhafızların da bölgeye gönderilmek üzere hazırlandığı belirtildi. Trump yönetiminden bir personelin saldırıya uğramasıyla ortam daha da gerildi ve daha fazla kolluk kuvveti yakın zamanda şehre konuşlandı. Yaşanan son gelişmeler federal hükümet ile yerel yönetim arasında krize yol açtı.