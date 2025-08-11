Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Trump Washington’da savaş çanlarını çaldı: FBI ajanları sokaklarda, ordu hazır bekliyor! ABD’nin başkentinde olağanüstü hal havası

Cumhuriyetçi lider Donald Trump, Washington DC'deki evsizlere ve suçlulara savaş açtı. ABD Başkanı'nın başkentte kapsamlı bir "operasyon" başlatmasıyla FBI ajanları sokaklara indi ve gece boyunca devriye attı. Orduya bağlı Ulusal Muhafızların da bölgeye gönderilmek üzere hazırlandığı belirtildi. Trump yönetiminden bir personelin saldırıya uğramasıyla ortam daha da gerildi ve daha fazla kolluk kuvveti yakın zamanda şehre konuşlandı. Yaşanan son gelişmeler federal hükümet ile yerel yönetim arasında krize yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine geldiğinden bu yana Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham ediyor.

KENT YÖNETİMİNİ DEVRALMAK İSTİYOR

Washington DC'de suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

TRUMP EVSİZLERE VE SUÇLULARA SAVAŞ AÇTI

Yakın zamanda Trump eyleme geçerek Washington DC'de evsizlere ve suçlulara savaş açtı. Trump'ın "Washington DC'deki şiddet suçlarını sona erdirme" yönünde bazı kararlar alması başkentteki yerel yönetimi endişelendirdi.

Trump, "Yarın, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Başkentimizi daha önce hiç olmadığı kadar güvenli ve güzel hale getireceğim. Evsizler hemen taşınmak zorunda. Size kalacak yer vereceğiz, ama başkentten uzakta. Suçlular, taşınmak zorunda değilsiniz. Sizi ait olduğunuz hapishaneye koyacağız. Her şey çok hızlı olacak, tıpkı sınırda olduğu gibi. Hazırlıklı olun" dedi.

FBI AJANLARI SOKAKLARDA

Gece boyunca Washington sokaklarında 120 FBI ajanı devriye gezdi ve araç gaspının yoğun olduğu noktalarda polislere destek verdi.

Polis, çalıntı ateşli silah ve uyuşturucu bulundurmak suçlamaları da dahil olmak üzere başkentte yarım düzineden fazla şüpheliyi tutukladı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN BİR PERSONEL SALDIRIYA UĞRADI

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump yönetiminden bir personele yönelik saldırının ardından şehre daha fazla federal kolluk kuvvetinin konuşlandırıldığını söyledi.

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) 19 yaşındaki çalışanı pazar günü Washington'da bir araç gasp girişimini engellemeye çalışırken 10 kişilik bir grup tarafından dövüldü ve kanlar içinde bırakıldı.

ASKERLER KONUŞLANMAYA HAZIRLANIYOR

Reuters'a konuşan yetkililere göre ise, Trump, ABD ordusuna bağlı yüzlerce Ulusal Muhafız birliğini suçlularla mücadele kapsamında Washington'a göndermeye hazırlanıyor.

YEREL YÖNETİM İLE TRUMP ARASINDA GERGİNLİK

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Trump'ın "suçla mücadele operasyonuna" karşı çıktı ve başkentte "suç oranlarında artış yaşanmadığını" belirterek, "2023'te suç oranlarında korkunç bir artış yaşadığımız doğru, ancak 2023'te değiliz. Son iki yıldır bu şehirdeki şiddet suçlarını azaltarak, 30 yılın en düşük seviyesine indirdik" dedi.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, " Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, çabalayan iyi bir insan, ancak kendisine birçok şans verildi ve bunu kullanamadı. Suç oranları daha da kötüleşti, şehir daha da kirlendi ve daha az çekici hale geldi" ifadelerini kullandı.