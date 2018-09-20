Trump'ın yıldızına demir parmaklık

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki (Walk of Fame) yıldızının üzeri bir sokak sanatçısı tarafından demir parmaklıkla kapatıldı. ABD'li sokak sanatçısı Plastic Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Donald Trump'ı parmaklıklar ardına koydum.' mesajını paylaştı. WALK OF FAME NEDİR? Newyork'taki Hollywood Bulvarı ya da direkt çevirisiyle Şöhret Yolu, 1958 yılında Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlanan bir yürüyüş yolu. Batı Hollywood Belediyesi Konseyi, Hollywood Ticaret Odası'na Trump'ın yıldızının kaldırılması çağrısı yapan bir karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti. ABD medyasına konuşan Jesus, 'Seçildiği günden bu yana Trump'ın hapsedilmesi için çağrılar var, bugün kesinlikle parmaklıklar ardına kondu.' dedi. Yaptığı parmaklıkların kısa süre sonra Trump destekçilerince tahrip edildiğini belirten Jesus, 'Bir kişi de parmaklıkları sökmek için saatlerce uğraşarak, çevredeki turistleri eğlendirdi.' diye konuştu. Donald Trump için, NBC'de yayınlanan ve bir dönem büyük başarı sağlayan 'Apprentice' (Çırak) adlı televizyon şovundan dolayı 2007 yılında buraya bir yıldız yerleştirilmişti.