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'ın yıldızına demir parmaklık

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 20.09.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 19:46
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'ın yıldızına demir parmaklık
Trump'ın yıldızına demir parmaklık

Başkanı Donald 'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki () yıldızının üzeri bir sokak sanatçısı tarafından demir parmaklıkla kapatıldı.

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'ın yıldızına demir parmaklık
Trump'ın yıldızına demir parmaklık

'li sokak sanatçısı Plastic Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Donald 'ı parmaklıklar ardına koydum." mesajını paylaştı.

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'ın yıldızına demir parmaklık
Trump'ın yıldızına demir parmaklık

WALK OF FAME NEDİR?

'taki Hollywood Bulvarı ya da direkt çevirisiyle Şöhret Yolu, 1958 yılında Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlanan bir yürüyüş yolu.

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'ın yıldızına demir parmaklık
Trump'ın yıldızına demir parmaklık

Batı Hollywood Belediyesi Konseyi, Hollywood Ticaret Odası'na 'ın yıldızının kaldırılması çağrısı yapan bir karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

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'ın yıldızına demir parmaklık
Trump'ın yıldızına demir parmaklık

medyasına konuşan Jesus, "Seçildiği günden bu yana 'ın hapsedilmesi için çağrılar var, bugün kesinlikle parmaklıklar ardına kondu." dedi.

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'ın yıldızına demir parmaklık
Trump'ın yıldızına demir parmaklık

Yaptığı parmaklıkların kısa süre sonra destekçilerince tahrip edildiğini belirten Jesus, "Bir kişi de parmaklıkları sökmek için saatlerce uğraşarak, çevredeki turistleri eğlendirdi." diye konuştu.

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'ın yıldızına demir parmaklık
Trump'ın yıldızına demir parmaklık

Donald için, NBC'de yayınlanan ve bir dönem büyük başarı sağlayan "Apprentice" (Çırak) adlı televizyon şovundan dolayı 2007 yılında buraya bir yıldız yerleştirilmişti.

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