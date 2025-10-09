Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor
Giriş Tarihi: 09.10.2025 11:59

Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı, federal göçmenlik görevlilerinin güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle tutuklatmakla tehdit etti. Trump, demokratların ağırlıkta olduğu şehirlere asker yığacağını ifade etti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da baskınları yürüten federal göçmenlik görevlilerinin güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın tutuklanması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her ikisi de Demokrat olan Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ve Illinois Valisi JB Pritzker'in "Ulusal Muhafız Birlikleri'ni koruyamadıkları için hapse atılmaları gerektiğini" yazdı.

BBC'ye göre, Trump daha önce de Chicago'yu "bir savaş alanı" olarak nitelendirmişti. Vali Pritzker ise başkanın tutumunu "otoriter" olarak tanımladı.

Cumhuriyetçi başkan Trump, göçmenlere yönelik operasyonları kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız birliğinin şehre gelmesiyle ilgili konuşma yaptı. Bu adım, Trump ile Demokratların yönettiği eyalet ve şehirler arasındaki siyasi gerilimi daha da tırmandırdı.

Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

BELEDİYE BAŞKANI JOHNSON'DAN SERT YANIT: "BU İLK DEĞİL"

BBC'nin aktardığına göre, Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson Trump'a sert bir şekilde karşılık vererek, "Trump'ın siyahi bir adamı haksız yere tutuklatmaya çalışması ilk kez olmuyor. Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.

Illinois Valisi JB Pritzker ise Trump'a meydan okuyarak, "Geri adım atmayacağım. Trump artık gücünü denetleyen seçilmiş temsilcilerin tutuklanmasını istiyor. Bu gidişle tam teşekküllü bir otoriter rejime geçişten başka ne kaldı?" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

ULUSAL MUHAFIZLAR CHİCAGO'DA

BBC'nin haberine göre, Ulusal Muhafız birliklerinin Chicago'ya gelişi ABD Başkanı'nın "kontrolden çıkmış" suç olarak tanımladığı olayları önlemek için Los Angeles ve Washington DC'ye yapılan benzer konuşlanmaların ardından geldi.

Geçtiğimiz ay, Washington DC Başsavcısı Brian Schwalb, konuşlandırmaya karşı bir dava açarak, "sadece gereksiz ve istenmeyen bir durum olmakla kalmayıp, aynı zamanda Bölge ve bölge sakinleri için tehlikeli ve zararlı" olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, askerlerin Memphis, Tennessee ve Portland, Oregon'a girmelerini emretti. Bir yargıç, Portland'a konuşlandırılmalarını engelledi, ancak şimdilik Chicago'ya gitmelerine izin verdi.

Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

ILLINOIS VE CHICAGO'DAN KARŞI HAMLE: DAVA AÇILDI

BBC'ye göre, Illinois eyaleti ve Chicago şehri, Pazartesi günü konuşlandırmayı engellemek için dava açtı. Perşembe günü bir duruşma planlanıyor.

Trump, mahkemeler konuşlandırmaları durdurursa İsyan Yasası'nı (Insurrection Act) devreye sokup orduyu kullanmakla tehdit etti ve bu yasağı yaygın suçlarla mücadele etmek ve göçmenlik görevlilerini savunmak için gerekli olduğunu savundu.

İngiltere merkezli Reuters'ın haberinde, mahkeme itirazları arasında Trump'ın geçen hafta silahlı kuvvetler için hizmet verebilecek daha fazla askeri ABD şehrine konuşlandırmakla tehdit ettiği ifade edildi.

Trump Pazartesi günü, "İnsanlar öldürülüyor, mahkemeler bizi alıkoyuyor veya valiler veya belediye başkanları bizi alıkoyuyor olsa bile, bunu yasalaştırmak zorunda kalsaydım, yapardım," dedi.

Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

BEYAZ SARAY: "MAHKEMELER ANAYASAYA KARŞI GELİYOR"

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, konuşlandırmayı engellemeye yönelik yasal çabaları defalarca eleştirdi. Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, bu hafta gazetecilere, hükümetin kolluk kuvvetlerinin çabalarına karşı verilen mahkeme kararlarının "Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve Anayasası'na karşı bir ayaklanma" anlamına geldiğini söyledi.

ABD merkezli CNN International'ın haberine göre, Trump yönetiminin Ulusal Muhafızları Los Angeles ve Washington DC'ye konuşlandırmasından bu yana, hukuki zorluklarla karşılaşmasına rağmen bu tür konuşlandırmaları genişletme planlarının sinyallerini vermeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

TRUMP'IN DEMOKRAT EYALETLERE KARŞI ASKERİ HAMLELERİ

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.