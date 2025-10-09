Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

ILLINOIS VE CHICAGO'DAN KARŞI HAMLE: DAVA AÇILDI
BBC'ye göre, Illinois eyaleti ve Chicago şehri, Pazartesi günü konuşlandırmayı engellemek için dava açtı. Perşembe günü bir duruşma planlanıyor.
Trump, mahkemeler konuşlandırmaları durdurursa İsyan Yasası'nı (Insurrection Act) devreye sokup orduyu kullanmakla tehdit etti ve bu yasağı yaygın suçlarla mücadele etmek ve göçmenlik görevlilerini savunmak için gerekli olduğunu savundu.
İngiltere merkezli Reuters'ın haberinde, mahkeme itirazları arasında Trump'ın geçen hafta silahlı kuvvetler için hizmet verebilecek daha fazla askeri ABD şehrine konuşlandırmakla tehdit ettiği ifade edildi.
Trump Pazartesi günü, "İnsanlar öldürülüyor, mahkemeler bizi alıkoyuyor veya valiler veya belediye başkanları bizi alıkoyuyor olsa bile, bunu yasalaştırmak zorunda kalsaydım, yapardım," dedi.