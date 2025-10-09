Trump’tan Illinois Valisi ve Chicago Belediye Başkanı için tutuklama çağrısı: Göçmenlik krizi büyüyor

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da baskınları yürüten federal göçmenlik görevlilerinin güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın tutuklanması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her ikisi de Demokrat olan Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ve Illinois Valisi JB Pritzker'in "Ulusal Muhafız Birlikleri'ni koruyamadıkları için hapse atılmaları gerektiğini" yazdı.

BBC'ye göre, Trump daha önce de Chicago'yu "bir savaş alanı" olarak nitelendirmişti. Vali Pritzker ise başkanın tutumunu "otoriter" olarak tanımladı.

Cumhuriyetçi başkan Trump, göçmenlere yönelik operasyonları kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız birliğinin şehre gelmesiyle ilgili konuşma yaptı. Bu adım, Trump ile Demokratların yönettiği eyalet ve şehirler arasındaki siyasi gerilimi daha da tırmandırdı.