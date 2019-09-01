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  • Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar

Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar

öyle bir şey yaptı ki şaşırmamak elde değil. Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten de bıkan ailenin tercihi sosyal medyada yankı uyandırdı. Türk aile öyle bir karar aldı ki! Pek çoğumuzun aklından geçirip cesaret edemediği şeyi onlar gerçekleştirdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında bir ev yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 01.09.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 08:58
Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar

Şehrin kaosundan kurtulmak için kendilerini doğaya vurdular...

Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar

Ailece kaçıp doğada buldukları yere sadece 1.500 lira maliyetle yaşayacakları ve görenlerin imrendiği bir ev yaptılar...

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Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar

İlk olarak toprağı kazmayla işe başlayan aile doğada kolay bulunan materyallerden kendilerine yeni bir ev inşa etmek için harekete geçtiler.

Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar

İnsan kalabalığından kaçıp toprak, çamur ve ağaç dallarından doğada geceleri kendilerine yıldızları rahatça seyredebilmek için yaşam alanı inşa ettiler

Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve ve küçük kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev...

Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar
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Türk aileden kıskandıran karar! Kira vermekten bıkınca doğada kendi evlerini yaptılar
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