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Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:58

Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf: Başkan Erdoğan’ı paylaştılar

Son dakika haberleri: Dünya, Beyaz Saray'da yaşanan siyasi krizle çalkalanıyor. Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında, görüşme sırasında kavga yaşandı. Trump'ın ev sahibi olduğu toplantıda Zelenskiy'e yönelik hareketleri büyük eleştiri topladı. Dünya gündemine oturan kavga sonrası Ukrayna'dan Türkiye'nin barış diplomasisine şapka çıkarttığını gösteren bir paylaşım geldi.

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Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf: Başkan Erdoğan’ı paylaştılar

Son dakika haberleri: Dünya gündemine, ABD'nin başkenti Washington'da yaşanan kavga damga vurdu. Rusya Ukrayna savaşı görüşmeleri kapsamında Beyaz Saray'a giden Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy, burada ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf: Başkan Erdoğan’ı paylaştılar

KAMERALAR ÖNÜNDE BÜYÜK KAVGA

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi! Trump'tan Zelenskiy'e: Kazanamayacağınızı biliyorum

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Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf: Başkan Erdoğan’ı paylaştılar

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı. Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti.

Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf: Başkan Erdoğan’ı paylaştılar

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu.

Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf: Başkan Erdoğan’ı paylaştılar

"BEYAZ SARAY'DAN AYRIL" MESAJI

Trump'ın, Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye "Beyaz Saray'dan ayrılması" yönünde mesaj gönderdiği bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Trump, Zelenskiy ile görüşmesi bittikten sonra Ukrayna heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılmasını istedi.