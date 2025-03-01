Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
10:58
Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf: Başkan Erdoğan’ı paylaştılar
Son dakika haberleri: Dünya, Beyaz Saray'da yaşanan siyasi krizle çalkalanıyor. Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında, görüşme sırasında kavga yaşandı. Trump'ın ev sahibi olduğu toplantıda Zelenskiy'e yönelik hareketleri büyük eleştiri topladı. Dünya gündemine oturan kavga sonrası Ukrayna'dan Türkiye'nin barış diplomasisine şapka çıkarttığını gösteren bir paylaşım geldi.