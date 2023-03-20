Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

Türkiye ile Mısır arasında, 11 yılın ardından normalleşme adımları atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret büyük yankı uyandırdı. Kritik görüşmede bürokratik ilişkilerin düzelmesinin yanı sıra ticari ilişkilerde yaşanacak ilerlemeler de masaya yatırıldı. Karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği görüşmenin Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok siyasi dengeye de etki edebileceği tartışılırken Yunan basınında dikkat çeken bir analiz yayınlandı.