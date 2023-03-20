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Haberler Galeri Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 12:11

Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

Türkiye ile Mısır arasında, 11 yılın ardından normalleşme adımları atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret büyük yankı uyandırdı. Kritik görüşmede bürokratik ilişkilerin düzelmesinin yanı sıra ticari ilişkilerde yaşanacak ilerlemeler de masaya yatırıldı. Karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği görüşmenin Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok siyasi dengeye de etki edebileceği tartışılırken Yunan basınında dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

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Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

Türkiye, Mısır ile normalleşme adımları atmaya başladı. Geçtiğimiz hafta, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle gerçekleştirdiği Kahire ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli mesajlar verdi.

Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

KARŞILIKLI OLUMLU MESAJLAR VERİLDİ

Çavuşoğlu, Kahire'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız" açıklamalarında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise iki ülke arasında başlayan normalleşme sürecine, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz." sözleriyle değindi.

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Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

Doğu Akdeniz ve ticari ilişkilerin de gündeme geldiği görüşme, iki ülke arasındaki iş birliği sürecine de vurgu yaptı. İkili ticaret hacminin arttığı, Mısır'ın en fazla ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunun ele alındığı görüşme, Yunan basını tarafından da yakından takip edildi.

Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

"YUNANİSTAN DIŞLANIYOR MU?"

Çavuşoğlu'nun Kahire ziyaretinin belli olmasının hemen ardından, 11 yıl aradan sonra diplomatik düzeyde atılan adımlar, Yunanistan'da Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimine neden oldu.

Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

Yunan Militaire dergisi, görüşmeye dair ayrıntılı bir analiz yayınladı. Görüşmeyi "Yunanistan dışlanıyor mu?" başlığıyla duyuran Yunan dergi, yenilenen ilişkilerin Yunanistan için iyi bir gelişme olmadığına dikkat çekti.

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