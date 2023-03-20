Türkiye Mısır ilişkileri Yunan basınında paniğe yol açtı: Oyun dışı kalacağız!

KARŞILIKLI OLUMLU MESAJLAR VERİLDİ

Çavuşoğlu, Kahire'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız" açıklamalarında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise iki ülke arasında başlayan normalleşme sürecine, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz." sözleriyle değindi.